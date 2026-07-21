El PSOE presenta en Marbella un plan para usar el arbolado contra el cambio climático

El PSOE propuso ayer un plan para combatir el cambio climático de Marbella y San Pedro Alcántara a través de los árboles y el aumento de la cobertura vegetal, especialmente en el distrito de Las Chapas.

La propuesta de la formación socialista plantea la creación, en diferentes zonas del municipio, de refugios climáticos, emplazamientos que destacan por la profusión de árboles maduros y vegetación en lo que los vecinos pueden protegerse de las altas temperaturas y que sirven para mejorar la calidad del aire y disminuir la mortalidad asociada al calor.

«La crisis climática ya no es un escenario futuro, sino una realidad que afecta de forma especialmente intensa al litoral mediterráneo, con olas de calor cada vez más frecuentes, sequías prolongadas y fenómenos meteorológicos extremos que obligan a las administraciones a replantear el modelo de ciudad», señaló la portavoz del PSOE, Isabel Pérez, que presentará la propuesta en el pleno de julio, que la Corporación municipal celebra la próxima semana.

La propuesta del PSOE contempla también impulsar corredores verdes, captar fondos públicos para financiar medidas contra el cambio climático y elaborar un plan con criterios técnicos y científicos para conservar el arbolado maduro e incrementen la cobertura vegetal.

Pérez advirtió de que algunas de las características de Marbella, como la elevada densidad urbanística en numerosos barrios, una población creciente y una importante presión turística durante buena parte del año, obligan al Ayuntamiento a adoptar medidas ante el cambio climático.

«Marbella necesita prepararse para el futuro. El arbolado urbano no puede seguir considerándose un simple elemento ornamental, sino una infraestructura esencial para proteger la salud, reducir la temperatura en nuestras calles y mejorar la calidad de vida de los vecinos», señaló la edil del PSOE.

Talas masivas en Las Chapas

Vecinos del distrito de Las Chapas alertaron hace una semana de «centenares» de talas que el Ayuntamiento impulsa en el distrito, especialmente en las inmediaciones del hotel Estrella del Mar, y piden a la Junta de Andalucía que supervise la eliminación de los árboles.

«El principal activo económico de Marbella es también su entorno. Una ciudad más verde es una ciudad más saludable, más atractiva para vivir y para visitar», señaló la portavoz socialista.

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Las talas en Las Chapas se suman a la eliminación de árboles que el gobierno local ha realizado en calles y barrios céntricos de Marbella en los últimos años.