Deportes
El Gobierno abonará el 85% del dinero del Estadio de Nueva Andalucía
Aportará , con fondos europeos, 9,5 millones de euros de los 11,5 millones de las obras
El Gobierno de España aportará 9,5 millones de euros de los 11,5 millones que costará construir el estadio de atletismo de Nueva Andalucía, lo que equivale al 85 por ciento de la inversión total para poner en marcha una de las actuaciones más reclamadas por los vecinos del distrito.
La inversión que aportará el Ejecutivo central, procedente de la Unión Europa, «son los mismos fondos que el Partido Popular intentó torpedear y que ahora permiten sacar adelante inversiones necesarias para Marbella y San Pedro Alcántara», señaló el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar.
El dinero permitirá construir un equipamiento deportivo que el Ayuntamiento presentó en 2022 con el compromiso de finalizarlo en 2023.
Las actuaciones, sin embargo, acumulan desde entonces diferentes demoras que hacen que los vecinos de Nueva Andalucía tengan que desplazarse desde hace años a otros equipamientos de Marbella o de municipios próximos para practicar deporte.
«Ángeles Muñoz (la alcaldesa de Marbella. del PP) volvió en 2026 a prometer una actuación sin saber de dónde iba a sacar el dinero. Una vez más, ha tenido que ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que aporte los recursos necesarios para terminarla», señaló la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Isabel Pérez.
Marbella carece desde hace años de un estadio de fútbol, de una piscina olímpica y de una pista de atletismo plenamente homologada.
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