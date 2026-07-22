Marbella acogerá el 10 de octubre una yincana urbana que reunirá a parejas y repartirá premios

Marbella será el escenario el próximo 10 de octubre de la primera edición de '¿Y mi anillo pa'cuándo?'. Esta yincana urbana en la que participarán 300 parejas repartirá más de 55.000 euros en premios, entre ellos una alianza de oro blanco con un diamante de un quilate, y combinará tecnología, patrimonio, turismo, gastronomía y comercio mediante un recorrido por distintos enclaves de la ciudad.

El proyecto, promovido por el empresario Miguel Gómez, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, así como de otras administraciones públicas, entidades y firmas patrocinadoras.

Durante la presentación, la alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha subrayado "la capacidad de este evento para incorporar una nueva experiencia turística vinculada a la ciudad y su potencial para proyectarla a través de un formato innovador". Asimismo, ha destacado que la iniciativa "nace del conocimiento que su impulsor tiene tanto del sector de la joyería como de nuestro destino, lo que ha permitido desarrollar una propuesta que reúne elementos diferenciales".

Por su parte, Gómez ha detallado que el proyecto "convertirá a Marbella en la ciudad con el mayor evento emocional del mundo" y ha incidido en que "pretende convertir la experiencia de la pedida de mano y el compromiso en el eje central de una cita que combina tecnología, entretenimiento y conocimiento de nuestra localidad".

"El recorrido permitirá a los participantes descubrir distintos espacios emblemáticos mediante una dinámica similar a un 'escape room', diseñada para que cualquier pareja independientemente de su condición física", ha apuntado y ha afirmado que el objetivo es que la iniciativa "tenga vocación de continuidad y pase a formar parte del calendario anual de actividades del mes de octubre, una época de menor afluencia turística respecto a la temporada alta".

Por último, la directora de Estrategia e Innovación de Kaiju Group, Mónica Ibars, ha desgranado que el evento arrancará en el Parque de la Constitución, donde se dará la salida a las parejas participantes y se explicará detalladamente el funcionamiento de la actividad, que contará con doce pruebas.

A partir de ese momento, los asistentes recorrerán distintos puntos de Marbella siguiendo las indicaciones de una aplicación móvil desarrollada específicamente para la cita, que permitirá desbloquear hitos y avanzar en la competición. La iniciativa implicará también a establecimientos comerciales y diferentes espacios de la ciudad, con el objetivo de que el itinerario sirva para dar visibilidad a distintas calles y plazas del municipio.

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Tras la primera fase y más de seis horas de actividad, los participantes regresarán al Parque de la Constitución, donde se ofrecerá un servicio de catering antes de afrontar la fase final de la competición, que concluirá con la entrega de los premios, entre los que destacan más de 20 anillos, uno de ellos valorado en más de 15.000 euros; relojes, viajes y experiencias exclusivas. Igualmente, las 300 parejas inscritas recibirán distintos obsequios aportados por las entidades colaboradoras.