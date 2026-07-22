Marbella culmina la revocación integral del Centro de Tecnificación de Gimnasia Rítmica

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha visitado este miércoles las obras del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Gimnasia Rítmica, una actuación de renovación integral que el Ayuntamiento de Marbella ha culminado en cuanto a instalaciones y en la que se esta trabajando en los últimos detalles de adecuación del entorno y dotación de equipamiento.

Muñoz ha subrayado la importancia de un proyecto que ha supuesto una inversión cercana a los 1,5 millones de euros y que permitirá consolidar a la ciudad como un referente internacional para la práctica y el entrenamiento de este deporte.

La alcaldesa ha recordado que el centro está "estrechamente ligado a Marbella, una localidad con una enorme tradición en esta disciplina y que acoge a numerosas gimnastas, no solo de Andalucía y de España, sino también de distintos países del mundo que vienen aquí a entrenar".

Muñoz ha explicado que la intervención ha sido posible gracias a la obtención de fondos europeos Next Generation, en colaboración con la Federación Andaluza de Gimnasia Rítmica y, en este sentido, ha remarcado que "el resultado no puede ser más espectacular".

La primera edil ha detallado que el proyecto ha posibilitado la modernización por completo de las instalaciones, comenzando por la renovación integral de la cubierta, que ahora alcanza una altura de 17 metros y elimina las limitaciones existentes hasta ahora en algunas zonas del pabellón.

Esta mejora ha hecho posible duplicar la capacidad deportiva del recinto, pasando de dos a cuatro tapices de competición, y la alcaldesa ha recordado que esto supone "el mayor número de tapices que existe actualmente a nivel nacional".

"Tenemos la mejor instalación de gimnasia rítmica probablemente de España y una de las mejores del mundo, además con el privilegio que supone el clima de Marbella", ha destacado Muñoz, quien ha incidido en que este nuevo equipamiento reforzará la posición de la ciudad como destino de referencia para deportistas de élite.

"Somos un polo de atracción para muchas gimnastas porque aquí encuentran unas instalaciones excepcionales, un lugar ideal para entrenar y también para vivir y establecer su base deportiva", ha reseñado.

La alcaldesa ha especificado que, además de incrementar prácticamente al doble el espacio útil para los entrenamientos, el proyecto incorpora una nueva zona de gimnasio específica para la preparación física de las deportistas, un equipamiento del que anteriormente carecía el centro.

"La actuación también ha puesto el foco en la eficiencia energética y la sostenibilidad y, en este sentido, se dota al edificio de una nueva envolvente térmica que permite mantener una temperatura estable durante todo el año, reduciendo al mínimo la necesidad de climatización convencional y el consumo energético asociado a un espacio de estas dimensiones", ha indicado la regidora, que ha precisado que la cubierta incorpora una instalación de placas fotovoltaicas para favorecer el autoconsumo y minimizar el impacto ambiental del edificio.

Muñoz ha agradecido la labor desarrollada conjuntamente con la Federación Andaluza de Gimnasia Rítmica y, especialmente, con su presidente, Angelo Madroñal, "con quien hemos trabajado codo con codo para hacer realidad este proyecto".

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Muñoz ha adelantado que la inauguración oficial del Centro de Tecnificación, tendrá lugar el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el inicio de la actividad ordinaria de las instalaciones. "Se ha hecho con mucho cariño, contando con grandes expertos, y el resultado nos deja plenamente satisfechos a todos", ha concluido.