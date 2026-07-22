Las obras del punto limpio de San Pedro comenzarán el lunes

El teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, aseguró ayer que las obras del punto limpio de la localidad comenzarán el lunes y que contarán con un plazo de ejecución de medio año.

El anterior punto limpio de San Pedro se vio afectado por un incendio en 2023, tras el cual el Ayuntamiento cerró la instalación.

El equipamiento contará con una superficie de unos 3.400 metros cuadrados y las actuaciones, con una inversión de 1,2 millones de euros, señaló García.

El punto limpio, que estará ubicado en el polígono industrial de San Pedro Alcántara, dispondrá de instalaciones destinadas a la recepción y clasificación de diferentes tipos de residuos domésticos y contenedores específicos para desechos especiales, entre ellos aparatos eléctricos y electrónicos, electrodomésticos.

Noticias relacionadas

El proyecto contempla la construcción de zonas cubiertas para el almacenamiento, una caseta de control para la atención al público, espacios de aparcamiento para los usuarios y la urbanización integral de la parcela, que se distribuye en dos plataformas.