Preocupación en Marbella por el depósito de basuras fuera de horario

El depósito de la basura fuera del horario permitido es la infracción más frecuente que detecta la Policía Local de Marbella en las labores de vigilancia de uno de los hábitos ciudadanos más importantes para mantener la imagen de uno de los municipios más turísticos del España, especialmente en verano.

Tres de cada cuatro infracciones que los agentes locales detectaron en la primera mitad de 2026 estuvieron relacionadas con sacar los desechos fuera de la franja horaria que recoge la ordenanza municipal.

La Policía Local tramitó 357 actas de infracción vinculadas con la limpieza viaria y la gestión de residuos entre enero y junio de 2026, de las que 270 se debieron al incumplimiento del horario para depositar la basura, según datos del Ayuntamiento. Del resto de actas, 25 obedecieron al depósito de residuos en lugares no autorizados; diez, a la manipulación de contenedores; y 52 correspondieron a otras infracciones.

«El incumplimiento del horario para depositar la basura continúa siendo la infracción más frecuente», señala el portavoz policial, Miguel Ángel Benítez.

En Marbella, este tipo de prácticas se registran especialmente en zonas turísticas y céntricas, como las avenidas Camilo José Cela y Antonio Belón, el puerto deportivo Virgen del Carmen o las inmediaciones de El Faro; mientras en San Pedro Alcántara destacan las avenidas Oriental, Pablo Ruiz Picasso, Julio Iglesias y Lope de Mena; la calle Pepe Osorio; la plaza Mariano Díaz Alonso; y el polígono industrial.

La ordenanza municipal establece que el depósito de la basura doméstica debe realizarse entre las 20.00 y las 23.00 horas de abril a octubre y entre las 19.00 y las 23.00 horas durante el resto del año. Asimismo, el vidrio no puede depositarse entre las 22.00 y las 8.00 horas, mientras los residuos de recogida selectiva pueden depositarse sin limitación horaria siempre que no ocasionen molestias a los vecinos.

El incumplimiento de los horarios de depósito está tipificado como infracción leve y puede ser sancionado con hasta 900 euros, mientras las multas por el vertido incontrolado de sustancias oscilan entre los 45.000 euros en el caso de las graves hasta el 1,7 millones de euros en las muy graves.

La no recogida de los excrementos de las mascotas en la vía pública está tipificada como infracción leve y puede ser sancionada con apercibimiento o multas de hasta 750 euros.

La Policía Local tramitó 839 expedientes en 2025 relacionados con las infracciones sobre limpieza.