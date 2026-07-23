Mejoran la protección en un campo de fútbol 7 de San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado las obras de renovación de las protecciones perimetrales del campo de fútbol 7 del anexo Juan José Almagro, ubicado en San Pedro Alcántara.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 10 días y tienen como objetivo incrementar la seguridad de los usuarios mediante la instalación de un nuevo acolchado en todo el terreno de juego.

Las actuaciones se ejecutan sobre una superficie aproximada de 475 metros cuadrados, con un acolchado de 30 milímetros de espesor, cubierto mediante una lona técnica diseñada para aumentar su resistencia y mejorar la seguridad de los jugadores.

Las intervenciones se ejecutan durante el periodo estival para minimizar las molestias a los usuarios y coincidiendo con la menor actividad en las instalaciones y la ausencia de competiciones.

Noticias relacionadas

Los trabajos para renovar el campo de fútbol 7 de San Pedro se integran en un plan para mantener y mejorar las instalaciones deportivas del municipio y contempla labores de conservación y modernización de los equipamientos.