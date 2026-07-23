Música y tradición para celebrar las fiestas del barrio Santa Marta

La barriada Santa Marta vivirá el fin de semana una nueva edición de sus fiestas, organizadas por las asociación de vecinos García Lorca y de Amas de Casa Santa Marta, y que contará con actividades lúdicas, diferentes actuaciones musicales, propuestas dirigidas a las familias y la procesión de la Divina Pastora.

La programación comenzará el sábado, a partir de las 20.00 horas, con la velada, junto al templete Antonio Gil ’El Nejo’, en el parque del arroyo de La Represa, y en la que se elegirán a la dama y la reina del Centro de Participación Activa de la barriada y a las representantes infantiles.

La cita se completará con animaciones infantiles, atracciones y las actuaciones de la academia de baile Eli García y de los grupos Piratas Flamencos y de Alboreá.

El domingo, a partir de las 12.00 horas, se desarrollará en el parque de La Represa una fiesta infantil del agua organizada por el Ayuntamiento, con actividades dirigidas al público familiar.

Por la tarde, la procesión de la Divina Pastora comenzará a las 19.00 horas.

La imagen partirá de la capilla de la barriada Santa Marta hasta la parroquia de Divina Pastora, en la que se celebrará una misa acompañada por la actuación de un coro y se realizará la entrega de medallas.

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