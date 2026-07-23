Puerto Banús se viste a la moda

Puerto Banús se ha convertido en uno de los emplazamientos de moda en verano en Europa. Y hoy y mañana, el lujoso emplazamiento portuario se vestirá también con las últimas tendencias del mundo del diseño.

La avenida Lola Flores, ubicada en Puerto Banús, acoge hasta mañana la IX edición de Marbella Fashion Show, una de las citas más destacadas del calendario de la moda en Andalucía y que contará en esta edición en Marbella con desfiles, una zona expositora abierta al público y distintas actividades vinculadas al diseño, la creatividad y el emprendimiento.

La programación del evento en el que colabora la Junta de Andalucía contempla dos jornadas de desfiles, que comenzarán a las 21.00 horas, además de una zona expositora abierta entre las 18.00 y las 23.30 horas en la que participarán empresas, artesanos, marcas y proyectos relacionados con la moda, el diseño, la gastronomía y la creatividad.

Las pasarelas contarán con la presencia de firmas y creadores nacionales e internacionales, como Romeo Couture, Btissam Dahane Couture, Malne, Allure Beldi, Susana Hidalgo, Podium Marbella, Esteban Freiría o Jorge Sánchez.

El evento contará también con el concurso ‘El Futuro del Diseño: Málaga de Moda 2026’, que reunirá las propuestas de ocho diseñadores emergentes; y los desfiles de varias firmas adheridas al sello Málaga de Moda.

La novedad de esta edición es la incorporación de la Asociación Conecta Radar, que asistirá a través de su proyecto Sunset Market Marbella, integrado por mujeres emprendedoras del sector de la artesanía de la Costa del Sol.

La participación de la asociación servirá para dar visibilidad y promocionar a entre 15 y 20 firmas de moda, joyería y artesanía en la zona de exposiciones.

«La Junta de Andalucía mantiene su apoyo al sector de la moda por su vinculación con la identidad cultural andaluza y por su aportación a la generación de empleo, la actividad económica y la proyección exterior de la comunidad», señala la directora y organizadora del evento, María José González.

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El programa del evento incorpora también actuaciones musicales como la de la cantante y pinchadiscos Stefanía Pinyagina y la reconocida violonchelista Bibi Cello; y la entrega de los premios Estrellas Costa del So y El Futuro del Diseño Málaga de Moda 2026.