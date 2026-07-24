El histórico Dúo Arenal de Marbella tendrá un reconocimiento institucional municipal

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Marbella ha presentado una propuesta en la Comisión Plenaria de Personal y Régimen Interior celebrada este viernes para dedicar un reconocimiento institucional al 'Dúo Arenal'. Durante la jornada, el equipo de gobierno dio luz verde a la iniciativa.

La propuesta plantea dedicar un espacio público del municipio al histórico grupo musical marbellí, integrado por Francisco Mancilla y Pedro Ortiz. Tras conocer la iniciativa, el equipo de gobierno ha anunciado que la asumirá e impulsará los trámites necesarios para hacer realidad este homenaje, por lo que no será necesario llevarla al Pleno.

Reconocimiento al grupo musical marbellí

El portavoz de Vox en Marbella, Eugenio Moltó, ha mostrado su satisfacción, porque "lo importante es que Marbella reconozca a quienes durante más de treinta años han formado parte de la historia y de la memoria de nuestra ciudad. Ese era el objetivo de nuestra iniciativa y nos alegra que el Ayuntamiento haya decidido hacerlo suyo".

Durante décadas, el 'Dúo Arenal' ha sido protagonista de ferias, romerías, fiestas patronales y numerosos actos sociales y benéficos, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de la cultura popular marbellera.

El reconocimiento nace de una iniciativa de Vox que este viernes ha recibido el respaldo del equipo de gobierno. "Lo importante es que se haga justicia con dos artistas que han llevado el nombre de Marbella con orgullo durante toda una vida", ha concluido Moltó.