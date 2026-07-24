Javier Mérida, el paratriatleta sampedreño que cubrió una de las travesías a nado más complicadas de Europa: "Es un reto más mental que físico"

Cada vez que se tira al agua es para afrontar -y superar- retos a cada cual más extremo. Y también para demostrar al resto de la sociedad que los límites sólo existen en la mente humana.

Fue el primer paratriatleta en cubrir los 45 kilómetros de distancia del canal de La Mancha en unas 15 horas; el canal de Santa Catalina, de unos 40 kilómetros; y la vuelta a nado a Manhattan, consideradas las tres la Triple Corona de la natación en aguas abiertas. Y ayer volvió a protagonizar una nueva gesta.

El deportista sampedreño Javier Mérida cubrió con éxito los 54 kilómetros en aguas abiertas de El Gran Rande, con salida en las islas Cíes hasta la de San Simón y el regreso al punto de partida, una de las travesías más complicadas de Europa por su distancia y la dificultad del entorno marino.

Y lo hizo, además, en un tiempo considerablemente menor al previsto, ya que invirtió unas 17 horas y 20 minutos en superar una prueba que esperaba cubrir en cerca de 20 horas.

Un reto "mental"

Mérida se lanzó a las frías aguas de la ría de Vigo minutos antes de las 04.00 horas del miércoles acompañado de un equipo integrado por su hermana, su mujer y dos nadadores para que, en caso necesario, le auxiliaran durante la travesía; un equipo médico; y diferentes embarcaciones que, con sus luces, le hacían visible.

La travesía transcurrió según las previsiones de Mérida, que se había mentalizado para hacer frente a la temperatura del agua y las corrientes en contra del llenado y vaciado de la ría, además de la distancia del trayecto.

Pero, tras alcanzar la meta volante de las islas Cíes, el deportista sampedreño notó unas molestias en uno de sus hombros. Resuelto a cubrir con éxito el reto, Mérida superó el dolor y siguió con el nado hasta la meta final de El Gran Rande.

«Se trata de un reto más mental que físico. A partir de la tercera o cuarta hora de deporte, ya estás cansado. Pero la fuerza mental, las ganas, la ilusión y tu equipo hacen que el cansancio sea lo de menos. Es un reto que, más que mío, es de todo el equipo», señaló Mérida a La Opinión de Málaga en las jornadas previas a la prueba gallega, cuando el paratriatleta sampedreño ultimaba la preparación con largas sesiones de nado.

Tras la Triple Corona, Mérida se ha convertido también en el primer paratriatleta en culminar con éxito El Gran Rande.