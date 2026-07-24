Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cierre de playas de Málaga por presencia de E.coliAlerta naranja en MálagaArranca el BrisaSolución al caos de Valle-InclánHuelga en Plaza MayorEl Pleno del Parlamento andaluz se enzarzaLa enfermedad de Sjögren que padecen unos 3.500 malagueñosPróximo lateral izquierdo del Málaga CF
instagramlinkedin

Turismo

Las playas de Puerto Banús renuevan la bandera azul a la excelencia

El distintivo reconoce la calidad de sus aguas, la gestión ambiental, la seguridad y los servicios ofrecidos a residentes y visitantes

Puerto Banús.

Puerto Banús. / M. POZO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

Las playas de Puerto Banús, uno de los enclaves portuarios más lujosos del sur de Europa, han renovado el distintivo de la Bandera Azul, que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor en reconocimiento a la calidad de sus aguas, la excelencia en la gestión ambiental, la seguridad y el nivel de los servicios que ofrecen a residentes y visitantes.

La Bandera Azul supone, además, un valor añadido para uno de los destinos turísticos más exclusivos del mar Mediterráneo y refuerza su posicionamiento como referente internacional por su oferta náutica, comercial y gastronómica, y la excelencia de su entorno natural.

«Miles de visitantes eligen cada año Puerto Banús para disfrutar de sus playas, donde la combinación de calidad ambiental, servicios y ubicación privilegiada convierten cada jornada junto al mar en una experiencia única. La obtención de este galardón es el resultado del trabajo coordinado de todos los departamentos del puerto», señala la empresa concesionaria de la marina.

Noticias relacionadas y más

Puerto Banús alberga a parte de las firmas más exclusivas del mundo en moda y accesorios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents