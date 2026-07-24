Las playas de Puerto Banús renuevan la bandera azul a la excelencia

Las playas de Puerto Banús, uno de los enclaves portuarios más lujosos del sur de Europa, han renovado el distintivo de la Bandera Azul, que otorga la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor en reconocimiento a la calidad de sus aguas, la excelencia en la gestión ambiental, la seguridad y el nivel de los servicios que ofrecen a residentes y visitantes.

La Bandera Azul supone, además, un valor añadido para uno de los destinos turísticos más exclusivos del mar Mediterráneo y refuerza su posicionamiento como referente internacional por su oferta náutica, comercial y gastronómica, y la excelencia de su entorno natural.

«Miles de visitantes eligen cada año Puerto Banús para disfrutar de sus playas, donde la combinación de calidad ambiental, servicios y ubicación privilegiada convierten cada jornada junto al mar en una experiencia única. La obtención de este galardón es el resultado del trabajo coordinado de todos los departamentos del puerto», señala la empresa concesionaria de la marina.

Puerto Banús alberga a parte de las firmas más exclusivas del mundo en moda y accesorios.