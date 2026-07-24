Sube el reciclaje de papel, cartón, residuos y vidrio en la Costa del Sol

El Complejo Ambiental Costa del Sol, propiedad de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, trató en el segundo trimestre del año cerca de 100.500 toneladas de residuos sólidos urbanos (RSU), un 8 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, cuando gestionó cerca de 92.600 toneladas.

La recogida de papel y cartón en el segundo trimestre de 2026 experimentó también en la Costa del Sol un incremento del 17 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de las 2.930 toneladas a las 3.380.

Respecto a los residuos de vidrio, se recogieron 4.256 toneladas, frente a las 4.100 del segundo trimestre del año anterior, lo que supone una subida del cuatro por ciento, según la Mancomunidad.

La recogida selectiva de envases ligeros en este segundo trimestre se mantuvo en índices similares a los del mismo periodo de 2025, en torno a las 4.090 toneladas.

«Los datos del segundo trimestre vuelven a demostrar que la Costa del Sol mantiene una tendencia positiva en materia de reciclaje. El aumento de la actividad durante los meses previos al verano se ha traducido en un mayor volumen de residuos, pero también en un crecimiento muy significativo de la recogida selectiva, especialmente del papel y cartón», señala el presidente de la Mancomunidad, Félix Romero.

Por municipios, Istán fue el que registró un mayor incremento, con un nueve por ciento más de RSU que en el segundo trimestre de 2025; seguido de Manilva y Mijas, con un siete por ciento.