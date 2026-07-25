Ejecutan mejoras en los colegios de San Pedro Alcántara durante el verano

El Ayuntamiento de Marbella ejecuta durante los meses de verano actuaciones de conservación y mejora en los cinco colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de San Pedro Alcántara dentro del plan municipal de mantenimiento de este tipo de equipamientos.

Las actuaciones en el CEIP Al-Ándalus se centran en el pintado del cerramiento perimetral y del muro exterior, que abarcan aproximadamente 980 metros de vallado y 740 metros de muro. Además, se instalará una red de protección de 100 metros cuadrados de superficie en la pista deportiva que evite la salida de balones al exterior.

En el CEIP Miguel Hernández, el Ayuntamiento ejecuta una rampa de acceso para mejorar la accesibilidad del alumnado con movilidad reducida y sustituirá la carpintería metálica.

El programa en el que se incluyen las mejoras cuenta con una inversión de 300.000 euros.