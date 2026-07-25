Empresarios de San Pedro Alcántara exigen un plan integral para mejorar la movilidad en la Costa del Sol

Empresarios de San Pedro Alcántara, una de las localidades de la Costa del Sol que más sufre las carencias en la movilidad, reclaman un plan integral que mejore las comunicaciones de la comarca.

La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro (Apymespa) solicita bonificaciones para los residentes, empleados, trabajadores autónomos, pequeños empresarios y vehículos profesionales que transiten por la autopista AP-7; y una tarifa plana «asequible» para todo el año.

Un vehículo que transite durante las 22 jornadas laborales del mes entre Málaga y Guadiaro por la AP-7 paga cerca de 860 euros, mientras el trayecto desde San Pedro a Marbella o a Estepona ronda los 160 euros al mes, señala el colectivo empresarial.

«La autopista podría ayudar a descongestionar la vía gratuita (A-7), pero su precio limita el uso», explica el colectivo empresarial.

Apymespa reclama también la «construcción definitiva» del tren litoral o una alternativa ferroviaria que discurra desde Málaga y el aeropuerto hasta la comarca gaditana de El Campo de Gibraltar; califica de «imprescindible» la mejora de la carretera A-397, que conecta San Pedro con la Serranía de Ronda; y solicita «un mejor aprovechamiento conjunto» de los aeropuertos de Málaga y Gibraltar, tras la eliminación de la verja entre El Peñón y La Línea de La Concepción.

Posibles medidas para aliviar los atascos

El colectivo empresarial propone también sopesar la posibilidad de habilitar conexiones marítimas de pasajeros entre la Costa del Sol y El Campo de Gibraltar.

«La Costa del Sol necesita medidas inmediatas para aliviar los atascos y una planificación ambiciosa que evite que dentro de diez o veinte años continuemos debatiendo los mismos problemas. Todas las administraciones tienen una parte de la solución y deben acordar una hoja de ruta común ya», señala la patronal sampedreña, que lamenta los «atascos diarios» que se producen en la autovía A-7.

Apymespa pide a las administraciones públicas con competencias en la movilidad en la Costa del Sol que elaboren un plan integral para mejorar las comunicaciones en la comarca que contenga actuaciones, financiación y un calendario de ejecución de obras y que cuente con la participación de las entidades empresariales de la zona.

Apymespa propone que las actuaciones que vertebren las comunicaciones en la comarca se complementen con el refuerzo de los autobuses interurbanos, la construcción de aparcamientos disuasorios o la creación de un sistema de información del tráfico en tiempo real.