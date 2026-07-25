Instalan 104 islas de reciclaje en las playas de Marbella: los contenedores contarán con un diseño adaptado al entorno costero

El Ayuntamiento de Marbella instalará 104 islas de reciclaje y puntos limpios integrados en las playas del municipio para tratar de mejorar el tratamiento de los residuos, una de las gestiones municipales que más críticas recibe en los últimos años por parte de los empresarios y la oposición, especialmente en verano, la época de mayor afluencia de turistas.

La actuación contempla la renovación del mobiliario destinado a la recogida selectiva, mediante la incorporación de contenedores con un diseño adaptado al entorno costero y con una mejor accesibilidad.

La iniciativa busca reducir el «abandono» de residuos en la vía pública, aumentar la concienciación ambiental de los usuarios de las playas y preservar la biodiversidad del litoral, especialmente durante los periodos de mayor afluencia de viajeros al municipio, señala el delegado del Área, Diego López.

«La renovación del sistema supondrá una mejora de la limpieza, la salubridad y la imagen de las playas, evitando la acumulación de residuos y favoreciendo espacios más ordenados, higiénicos y agradables para el disfrute de los vecinos y turistas», agrega.