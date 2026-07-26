Bienestar social
Abren un centro de día para mayores en San Pedro Alcántara: ofrecerá una amplia gama de talleres y actividades
El equipamiento incorpora una cafetería, salas polivalentes con paneles móviles y espacios para compatibilizar el desarrollo simultáneo de distintas actividades
San Pedro Alcántara contará a mediados del mes de agosto con su tercer Centro de Participación Activa.
El equipamiento, ubicado en la zona sur de la localidad, ocupa un local municipal de más de 300 metros cuadrados de superficie e incorpora una cafetería, salas polivalentes con paneles móviles y espacios para compatibilizar el desarrollo simultáneo de distintas actividades.
El centro, que iniciará su actividad el 17 de agosto, contará con talleres de gimnasia, pilates, baile de salón, sevillanas, memoria y coro.
El baile semanal del centro se celebrará los sábados, para permitir a los usuarios que puedan asistir a las sesiones organizadas los domingos en los otros dos centros de San Pedro Alcántara.
El local contará también con servicio de cafetería, comidas y desayunos a precios accesibles, celebraciones vinculadas al calendario festivo, viajes o actividades culturales.
El municipio cuenta con diez centros de participación activa que prestan servicio a cerca de 11.000 usuarios. Los centros San Pedro I y San Pedro II suman cerca de 2.800 usuarios.
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