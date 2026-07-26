Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cómo se hizo la escultura del CenacheroAlerta por el virus del Nilo en FuengirolaAbandono de la calle Afganistán de MálagaAdiós a la ola de calor en MálagaRescate de dos personas en kayak en MálagaAlejandro Sanz, en Maresnostrum FuengirolaEl Málaga CF empata en su primer amistosoProcesión de la Virgen del Carmen del Litoral
instagramlinkedin

Bienestar social

Abren un centro de día para mayores en San Pedro Alcántara: ofrecerá una amplia gama de talleres y actividades

El equipamiento incorpora una cafetería, salas polivalentes con paneles móviles y espacios para compatibilizar el desarrollo simultáneo de distintas actividades

Centro de Participación Activa de San Pedro Alcántara

Centro de Participación Activa de San Pedro Alcántara / Ayuntamiento de Marbella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcel Vidal

Marbella

San Pedro Alcántara contará a mediados del mes de agosto con su tercer Centro de Participación Activa.

El equipamiento, ubicado en la zona sur de la localidad, ocupa un local municipal de más de 300 metros cuadrados de superficie e incorpora una cafetería, salas polivalentes con paneles móviles y espacios para compatibilizar el desarrollo simultáneo de distintas actividades.

El centro, que iniciará su actividad el 17 de agosto, contará con talleres de gimnasia, pilates, baile de salón, sevillanas, memoria y coro.

El baile semanal del centro se celebrará los sábados, para permitir a los usuarios que puedan asistir a las sesiones organizadas los domingos en los otros dos centros de San Pedro Alcántara.

El local contará también con servicio de cafetería, comidas y desayunos a precios accesibles, celebraciones vinculadas al calendario festivo, viajes o actividades culturales.

Noticias relacionadas y más

El municipio cuenta con diez centros de participación activa que prestan servicio a cerca de 11.000 usuarios. Los centros San Pedro I y San Pedro II suman cerca de 2.800 usuarios.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents