Mariola Carbajo, Hotel Manager de Gran Marbella Resort: "El gran reto de Marbella es apostar por una movilidad más eficiente"

¿Cómo están transcurriendo sus primeras semanas como hotel manager?

Estas primeras semanas y el haber coincidido con el inicio de la temporada de verano es el mejor momento para vivir el hotel en todo su máximo esplendor. Estoy aprovechando este tiempo para estar muy cerca de nuestros clientes, hablar con ellos, conocer cómo están viviendo su estancia, qué es lo que más valoran y, por supuesto, escuchar sus opiniones. Esta cercanía me permite seguir mejorando la experiencia que ofrecemos. También estoy dedicando tiempo para escuchar al equipo y sus necesidades. Ver la mejor manera para que todas las piezas estén coordinadas, revisando constantemente cómo podemos hacer las cosas cada día mejor.

¿Cuáles son las tres medidas más importantes que tomará en su nuevo cargo?

La primera sería seguir elevando la experiencia del huésped, prestando atención a esos pequeños detalles que muchas veces son los que realmente marcan la diferencia. La segunda es seguir impulsando una forma de trabajar cada vez más eficiente y culturalmente conectados con la zona, con Marbella y Andalucía, creando experiencias inolvidables. La tercera seria cuidar al equipo. Ellos son quienes hacen que los clientes quieran volver y, para mí, es fundamental que se sientan valorados y tengan herramientas para seguir creciendo.

¿Qué previsiones manejan de ocupación para este verano?

Las previsiones son muy buenas y esperamos mantener una ocupación elevada durante toda la temporada. Lo que estamos observando este año es una alta demanda de última hora muy importante. Marbella continúa siendo uno de esos destinos que mucha gente decide casi por impulso cuando busca sol, gastronomía, calidad y estilo de vida. Además, estamos viendo un crecimiento muy interesante en mercados como Estados Unidos y Canadá, sin perder la fortaleza del cliente europeo, sobre todo del británico.

¿Cómo valora la planta hotelera de Marbella?

Marbella tiene una de las mejores plantas hoteleras de Europa. Existe una oferta muy diversa y de enorme calidad. Eso hace que el destino sea competitivo y atractivo durante todo el año. La competencia aquí no la vemos como un problema, sino como un estímulo para seguir innovando. Cuando el nivel del destino sube, todos crecemos.

¿Qué opinión tiene de la imagen de marca de la ciudad?

Marbella tiene una marca muy potente y reconocida internacionalmente. Hace años quizá se asociaba únicamente al lujo, pero hoy esa percepción ha evolucionado mucho. Se nos identifica con un estilo de vida mediterráneo, con seguridad, gastronomía, deporte, bienestar, clima y una enorme calidad de servicios.

¿Cuáles son los dos puntos más fuertes de la oferta de Marbella?

El primero es la calidad de vida que ofrece durante todo el año. Pocos destinos pueden presumir de un clima tan privilegiado, una oferta gastronómica tan amplia y una infraestructura de primer nivel. Y el segundo es su capacidad para reinventarse constantemente. Marbella siempre encuentra la manera de seguir siendo atractiva para nuevos viajeros sin perder su esencia.

¿En qué cree que deberíamos mejorar ?

Uno de los grandes retos es seguir apostando por la sostenibilidad y por una movilidad más eficiente. Queremos que el visitante disfrute de la ciudad con comodidad, especialmente durante los meses de mayor afluencia. También es importante continuar posicionando Marbella como un destino de doce meses al año. Tenemos argumentos de sobra para atraer viajeros fuera del verano.