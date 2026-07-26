Vecinos de Marbella organizan una fiesta de música de los años ochenta con actuaciones en directo

Marbella revivirá la música y el ambiente de los años 80 el viernes en una nueva edición de la Fiesta Ochentera, que organiza la asociación de vecinos Fernando de los Ríos, de la barriada de La Patera.

El evento, que comenzará las 20.00 horas en el parque de la calle Juanar, en La Patera, es un ejemplo del dinamismo de los colectivos vecinales y de su capacidad para promover eventos abiertos a todos los públicos.

La programación incluirá la actuación del grupo Los Calvin, la sesión musical de DJ Kairo y diferentes sorpresas dirigidas a los asistentes. Entre las novedades de este año figura la elección del Rey y la Reina Ochentera, una iniciativa que se incorpora al programa con el objetivo de fomentar la participación y contribuir al ambiente festivo de la velada. Además, se instalará una barra con precios populares.

«Este tipo de iniciativas contribuyen a fortalecer la participación ciudadana, dinamizar los barrios y favorecer la convivencia entre generaciones a través de la cultura y el ocio compartido. La asociación de vecinos Fernando de los Ríos ha sido pionera en la organización de una propuesta temática que, edición tras edición, ha logrado afianzarse como una de las actividades más participativas del verano», señala el Ayuntamiento de Marbella.

La organización del evento de ocio y entretenimiento anima a los asistentes a acudir caracterizados con indumentaria inspirada en la década de los años 80 para reforzar la ambientación de la celebración.