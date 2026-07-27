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Ayuda municipal de 47.000 euros para la asociación Crece

El colectivo atiende a unas 50 personas con diversidad funcional y a sus familias

Acto de renovación del convenio entre el Ayuntamiento y Crece. | L.O.

Acto de renovación del convenio entre el Ayuntamiento y Crece. | L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento y la asociación Crece han renovado el convenio de colaboración a través del cual la asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con diversidad funcional a través de programas de atención integral, promoción de la autonomía personal e inclusión social percibirá más de 47.000 euros de ayuda.

La subvención permitirá a Crece afrontar gastos relacionados con una asociación que atiende a cerca de 50 usuarios y sus familias y desarrollar diferentes programas, como el aula matinal para mayores de 16 años y el servicio de atención psicológica, señala la presidenta del colectivo, Ana María Villalobos. «La ayuda es un alivio para la entidad», señala.

Por otra parte, Aspandem, una entidad que trabaja por la inclusión y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad y que presta atención a cerca de 960 usuarios, se beneficiará de una subvención de unos 300.000 euros tras la renovación de los convenios de colaboración municipales.

El colectivo benéfico destinará la ayuda a financiar gastos relacionados con el vivero con el que favorece la capacitación profesional de sus usuarios.

«El vivero permite que la formación laboral sea una realidad y que muchas personas puedan incorporarse al mercado de trabajo y desarrollarse como ciudadanos de pleno derecho», señala la presidenta, María José Morales

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El colectivo dispone también de dos centros de atención infantil temprana para menores de hasta seis años.

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