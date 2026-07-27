Tráfico
Cortado un carril de la A-7 en Marbella por un incendio en la cuneta
El fuego, declarado en la cuneta junto a la urbanización Lunamar, provoca retenciones en sentido Málaga
Un carril de la A-7 en sentido Málaga, a la altura de Elviria, en Marbella, ha sido cortado al tráfico en la tarde de este lunes debido a un incendio declarado en la cuneta. Según informa la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga, el corte se ha producido en el carril derecho, en el punto kilométrico 1.035, en sentido Málaga, y se registran retenciones hasta el punto kilométrico 1.040. Es decir, unos 5 kilómetros de tráfico lento.
Una quincena de avisos al 112
Desde Emergencias 112 Andalucía han explicado que, sobre las 18.25 horas, recibieron alrededor de 15 avisos de particulares que alertaban del incendio, declarado en la zona de la urbanización Lunamar.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, que trabajan en la extinción del incendio, así como servicios sanitarios y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.
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