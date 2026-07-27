El hallazgo de bacterias fecales reabre el debate sobre el estado de las playas

La aparición de bacterias fecales en el agua de mar en playas de Marbella en pleno verano ha reabierto el debate sobre la situación en la que se encuentran unas de las infraestructuras clave para un municipio cuyo desarrollo económico está estrechamente ligado al turismo y la capacidad del Ayuntamiento para conservarlas.

El hallazgo de la bacteria E. coli en una zona de mar entre las playas El Cable, una de las más populares de Marbella, Río Real y Los Monteros se suma a la reivindicación histórica para eliminar de los arenales del municipio las tuberías del saneamiento integral y las dificultades del Gobierno local para retirar los residuos de alga asiática que, cada año en mayor medida, se acumula en las orillas del litoral.

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga, recomendó el fin de semana a los usuarios de las playas que, por motivos de prevención, se abstengan de bañarse en una zona de los tres arenales afectada por la bacteria fecal.

Tras la decisión de la Junta, el Ayuntamiento señalizó la zona de baño de las playas afectada por la bacteria fecal para garantizar la aplicación de las medidas preventivas necesarias.

El Gobierno regional desaconsejó el baño tras detectar una alteración del parámetro microbiológico de enterococos intestinales en una muestra de agua tomada el 20 de julio. Tras el hallazgo, las autoridades sanitarias activaron la toma de muestras para analizar la evolución de la calidad sanitaria del agua. Este lunes, tiene previsto contar con los resultados definitivos sobre la calidad del agua de las tres playas marbellíes y determinar la evolución final de la situación de los arenales.

«La recomendación preventiva de no baño se mantendrá únicamente en la zona delimitada hasta que las autoridades sanitarias confirmen oficialmente el restablecimiento de los niveles habituales y procedan a su retirada», señala el Ayuntamiento.

El PSOE pide al Ayuntamiento y la Junta «máxima transparencia» sobre la situación del agua de las tres playas para «conocer la verdad de los que está ocurriendo, cuál es el peligro real de lo que ocurre y qué medidas están tomando».

«El Ayuntamiento solo ha informado de que hay una zona afectada, pero habla de tres playas que asegura que están abiertas. Exigimos máxima claridad y que no se mienta en la información que se facilita. Queremos saber cuál es el origen de la contaminación que se ha producido y quién o quiénes son los responsables, así como qué medidas se van a tomar para que esta situación no vuelva a repetirse», agrega.

La formación socialista recuerda también la «urgencia» de eliminar de las playas las tuberías y colectores del saneamiento integral, una actuación que se debe acometer «sin más demora». «Llevamos una moción en este sentido a una sesión plenaria recientemente y el PP votó en contra», añade el PSOE.

Más algas asiáticas que nunca

El alga asiática, una especia invasora en la costa malagueña, ha vuelto a aparecer en el litoral de Marbella de forma desmesurada en pleno verano.

Los operarios municipales retiraron en la primera mitad del año más de 10.000 toneladas de algas asiáticas, el doble de las cerca de 5.300 toneladas eliminadas en todo 2025 y una cuantía muy superior a las 2.500 toneladas eliminadas durante 2024.

«La situación empeora de forma alarmante. Se trata de una emergencia ambiental», señala el Ayuntamiento.

El Consistorio ha invertido en las labores de retirada del alga más de un millón de euros y periódicamente reclama al Gobierno central refuerzos ante las dificultades para asumir con recursos humanos, materiales y económicos propios la gestión de este tipo de residuos orgánicos.