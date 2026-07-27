Marbella mejora la señalización y la circulación en Costabella

La delegación municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Marbella ha realizado una mejora de la señalización y ha actuado para ordenar la circulación en Costabella, en el distrito de Las Chapas, especialmente en los cruces y puntos más conflictivos.

"El objetivo es incrementar la seguridad vial, facilitar los desplazamientos y garantizar la accesibilidad de vecinos, visitantes y usuarios de los establecimientos de la zona", según ha resaltado el edil del ramo, Enrique Rodríguez.

Rodríguez ha destacado que la intervención "se ha desarrollado teniendo en cuenta las necesidades y uso de las calles de los residentes de esta área, integrada por más de 350 viviendas, así como diversos establecimientos".

De igual modo, el concejal ha resaltado que esta intervención "complementa las obras ejecutadas este año por el Ayuntamiento para la renovación integral de las infraestructuras hidráulicas y la mejora de los viales".

Rodríguez ha detallado que los trabajos han finalizado de cara al verano y ha defendido que durante este periodo "aumenta notablemente el tráfico y la afluencia de personas por ser acceso fundamental a las playas, el incremento de residentes en la zona y el crecimiento de la actividad comercial y de hostelería".

Actuaciones en calles y accesos a las playas

Las intervenciones, que han incluido señalización horizontal, vertical y balizamiento, se han desarrollado en diversos puntos, como son las calles Costa del Sol, Escandinavia, Amberes, Justicia, Madrid, Progreso, Frankfurt, Andalucía y Berlín, el pasaje Granada, las avenidas Cervantes, y Costanera y en el acceso desde la N-340.

Entre las actuaciones destacadas se encuentran la mejora de los cruces e intersecciones mediante nueva señalización, el refuerzo de la señalización en las principales vías de la urbanización y la mejora de las reservas de estacionamiento para personas con movilidad reducida y los accesos a la playa, reforzando la accesibilidad de la zona.

Más de 4.000 metros de marcas viales

En total, se han pintado aproximadamente 4.000 metros lineales de marcas viales, 370 metros cuadrados de símbolos, cebreados, 13 pasos de peatones y líneas de detención, así como 80 metros cuadrados de marcas de bloqueo.

También se han instalado y reubicado 66 señales verticales, se han habilitado cuatro plazas para personas con movilidad reducida, además del repintado de las 19 existentes, y se han pintado tres zonas de bloqueo para garantizar los accesos a las playas.

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"Estos trabajos se enmarcan en el Plan Integral de Señalización que se está desarrollando en todo el municipio", ha recalcado el concejal, quien ha manifestado que con estas actuaciones "el Consistorio continúa avanzando en la mejora de la seguridad vial y la movilidad en diversas zonas del municipio".