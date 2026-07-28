Eventos musicales y deportivos para celebrar la Feria de Las Chapas

Los vecinos del distrito de Las Chapas celebrarán desde el jueves al domingo su Feria y Fiestas, evento que contará con actuaciones musicales, actividades tradicionales, competiciones deportivas y propuestas dirigidas a todos los públicos para fomentar la participación vecinal y la convivencia.

El evento comenzará con la apertura del recinto ferial, ubicado en la avenida La Víbora Baja, donde se instalarán las atracciones, además de con el grupo de Karina Parra y el inicio del baile en la caseta oficial con el Dúo Arenal.

Las Chapas celebrará su feria del 30 de julio al 2 de agosto de 2026 / L.O.

La feria concluirá el domingo con una gran fiesta infantil que incluirá animación y atracciones acuáticas, el Día del Niño con precios populares en las atracciones, la entrega de trofeos de las distintas competiciones celebradas durante los festejos y una cita musical como cierre.

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De forma paralela al programa de ocio y tradiciones, en el apartado deportivo, los festejos incluirán los torneos de petanca, dominó y fútbol, así como la celebración del XXIII Día del Pedal consolidando la oferta de actividades deportivas que tradicionalmente forman parte de la feria.