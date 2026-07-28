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Eventos musicales y deportivos para celebrar la Feria de Las Chapas

La feria de Las Chapas dará comienzo este jueves con la apertura del recinto y actuaciones musicales, y concluirá el domingo con una fiesta infantil

Imagen de archivo de la inauguración de la Feria de las Chapas de Marbella.

Imagen de archivo de la inauguración de la Feria de las Chapas de Marbella. / L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

Los vecinos del distrito de Las Chapas celebrarán desde el jueves al domingo su Feria y Fiestas, evento que contará con actuaciones musicales, actividades tradicionales, competiciones deportivas y propuestas dirigidas a todos los públicos para fomentar la participación vecinal y la convivencia.

El evento comenzará con la apertura del recinto ferial, ubicado en la avenida La Víbora Baja, donde se instalarán las atracciones, además de con el grupo de Karina Parra y el inicio del baile en la caseta oficial con el Dúo Arenal.

Las Chapas celebrará su feria del 30 de julio al 2 de agosto de 2026

Las Chapas celebrará su feria del 30 de julio al 2 de agosto de 2026 / L.O.

La feria concluirá el domingo con una gran fiesta infantil que incluirá animación y atracciones acuáticas, el Día del Niño con precios populares en las atracciones, la entrega de trofeos de las distintas competiciones celebradas durante los festejos y una cita musical como cierre.

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De forma paralela al programa de ocio y tradiciones, en el apartado deportivo, los festejos incluirán los torneos de petanca, dominó y fútbol, así como la celebración del XXIII Día del Pedal consolidando la oferta de actividades deportivas que tradicionalmente forman parte de la feria.

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