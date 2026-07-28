Tradición
Eventos musicales y deportivos para celebrar la Feria de Las Chapas
La feria de Las Chapas dará comienzo este jueves con la apertura del recinto y actuaciones musicales, y concluirá el domingo con una fiesta infantil
Los vecinos del distrito de Las Chapas celebrarán desde el jueves al domingo su Feria y Fiestas, evento que contará con actuaciones musicales, actividades tradicionales, competiciones deportivas y propuestas dirigidas a todos los públicos para fomentar la participación vecinal y la convivencia.
El evento comenzará con la apertura del recinto ferial, ubicado en la avenida La Víbora Baja, donde se instalarán las atracciones, además de con el grupo de Karina Parra y el inicio del baile en la caseta oficial con el Dúo Arenal.
La feria concluirá el domingo con una gran fiesta infantil que incluirá animación y atracciones acuáticas, el Día del Niño con precios populares en las atracciones, la entrega de trofeos de las distintas competiciones celebradas durante los festejos y una cita musical como cierre.
De forma paralela al programa de ocio y tradiciones, en el apartado deportivo, los festejos incluirán los torneos de petanca, dominó y fútbol, así como la celebración del XXIII Día del Pedal consolidando la oferta de actividades deportivas que tradicionalmente forman parte de la feria.
- Marbella acogerá el 10 de octubre una yincana urbana que reunirá a parejas y repartirá premios
- Marbella en documentos cinematográficos
- Marbella ofrece una ayuda municipal de 90.000 euros a favor de la asociación Fundatul
- Javier Mérida, el paratriatleta sampedreño que cubrió una de las travesías a nado más complicadas de Europa: 'Es un reto más mental que físico
- Mariola Carbajo, Hotel Manager de Gran Marbella Resort: 'El gran reto de Marbella es apostar por una movilidad más eficiente
- Puerto Banús se viste a la moda
- Un retiro digno para Picasso y Felipe
- Preocupación en Marbella por el depósito de basuras fuera de horario