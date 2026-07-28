Las playas de Marbella vuelven a la normalidad tras los análisis del agua

El Ayuntamiento de Marbella anunció ayer la reapertura de la zona de mar entre las playas El Cable, Río Real y Los Monteros en la que el fin de semana las autoridades sanitarias desaconsejaron el baño tras detectar una alteración de los parámetros microbiológicos en una muestra de agua que tomaron el 20 de julio.

Unos análisis realizados por las autoridades sanitarias certificaron la calidad del agua de las playas y su reapertura a los bañistas.

Los análisis confirman la calidad del agua

«Los resultados de las últimas muestras tomadas por la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Málaga constatan que los niveles de los parámetros analizados se encuentran dentro de los valores establecidos por la normativa vigente para las aguas de baño, dejando sin efecto la recomendación preventiva de abstenerse del baño que afectaba únicamente a una zona concreta y delimitada de la lámina de agua», señaló el Ayuntamiento.

Las playas de El Cable, una de las más populares de Marbella, Río Real y Los Monteros permanecieron abiertas durante el fin de semana, pero el Ayuntamiento delimitó una zona en la que estaba desaconsejado el baño.

Controles durante la época estival

«Con la confirmación de los nuevos resultados analíticos, queda acreditada la calidad sanitaria del agua y la recuperación de los niveles habituales, por lo que las playas pueden disfrutarse con total normalidad», señaló el Ayuntamiento, que aseguró que seguirá realizando controles sobre la calidad del agua de las playas durante la época estival en Marbella y San Pedro.