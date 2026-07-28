La suite del lujo de la Milla de Oro de Marbella

Son 310 metros cuadrados de superficie en el hotel Puente Romano de Marbella, en plena Milla de Oro, dedicados al lujo y la privacidad más exclusivos.

Cada estancia se diseña a la medida del cliente y de sus invitados, que pueden elegir la música, los pinchadiscos o la gastronomía de fusión peruana cualquier día del año.

Las opciones en Coya Suite Marbella oscilan desde una estancia privada con servicio de conserjería dedicado, minibar y desayuno diario a veladas exclusivas con barra libre, aperitivos, pinchadiscos residentes y actuaciones en directo. Los clientes más exquisitos pueden completar también la oferta con una cena gastronómica en el restaurante y fiesta privada hasta la madrugada.

El bar de la Coya Suite. / L.O.

Un salón con Pisco Bar y comedor privado

El alma de la suite es un salón principal de más de cien metros cuadrados de superficie que cuenta con su propio Pisco Bar, cabina fija de pinchadiscos y un comedor privado en el que los chefs del restaurante sirven menús degustación peruanos, preparados de forma discreta desde una cocina anexa para el servicio.

La estancia cuenta con dos terrazas, una sala de juegos con mesa de billar convertible en comedor, tocadiscos vintage con una colección de vinilos clásicos y un sistema de sonido integrado en toda la estancia; mientras una bodega privada y acristalada se personaliza con las etiquetas favoritas del huésped. Los diferentes espacios pueden comunicarse o independizarse para ofrecer la máxima intimidad.

Baño de la suite. / L.O.

Una terraza privada con jacuzzi

El área de descanso alberga una suite principal con cama, vestidor y un baño de mármol con bañera independiente y ducha de hidromasaje que se abre a una terraza privada con jacuzzi equipado con un enfriador de bebidas integrado junto al agua.

Todo ello, en una atmósfera especial integrado por maderas oscuras, relieves incas tallados a mano, terciopelos, piezas de cerámica peruana y figuras doradas dispuestas en hornacinas iluminadas.

«Puente Romano siempre ha sido un punto de encuentro para celebrar. Con Coya Suite Marbella, hemos creado un concepto inédito para trasladar todo el universo Coya a una suite insignia y totalmente privada, moldeada al gusto de nuestros huéspedes y de los amigos con quienes decidan compartirla», explica el propietario del lujo hotel marbellí, Daniel Shamoon.