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Agilizan la apertura de negocios con trámites más ágiles

El Ayuntamiento ampliará el uso de la declaración responsable y unificará los criterios técnicos para reducir los tiempos de espera de emprendedores y empresarios

El concejal de Urbanismo, Industria y Vía Pública, José Eduardo Díaz, durante la rueda de prensa.

El concejal de Urbanismo, Industria y Vía Pública, José Eduardo Díaz, durante la rueda de prensa. / L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

El Gobierno local anunció ayer la elaboración de una instrucción técnica y administrativa para la tramitación de licencias de actividad, con el objetivo de agilizar la apertura de negocios, simplificar los procedimientos administrativos y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los promotores y a los técnicos municipales.

Más licencias mediante declaración responsable

La importancia de la medida consiste en la ampliación del uso de la declaración responsable, una figura que permitirá que prácticamente la totalidad de las licencias de actividad puedan tramitarse por esta vía, para favorecer la apertura inmediata de los establecimientos una vez presentada la documentación requerida.

Criterios claros y homogéneos

«La instrucción ofrece a los técnicos criterios claros y homogéneos sobre las instancias que deben aportarse y la forma de tramitar cada expediente, lo que redunda en una mayor rapidez administrativa y en una importante reducción de los tiempos de espera para los emprendedores y empresarios», explica el concejal de Urbanismo, Industria y Vía Pública, José Eduardo Díaz.

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