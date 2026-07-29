Inversiones
La Mancomunidad invertirá siete millones de euros en la comarca
En actuaciones relacionadas con el medio ambiente, el turismo o la gestión de residuos
La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental aprobó ayer, en una sesión extraordinaria de su Asamblea, un plan de inversiones dotado con siete millones de euros para las localidades de la comarca.
Actuaciones en servicios públicos
Los municipios costasoleños podrán destinar los fondos a actuaciones relacionadas con el ciclo integral del agua de uso urbano, la gestión de residuos sólidos urbanos, las playas, el medio ambiente urbano y el turismo, así como a la adquisición de vehículos o maquinaria para servicios públicos.
Un doble sistema de reparto
El ente mancomunado destinará los fondos a través de un doble sistema de reparto.
Por un lado, se establecerá una suma fija por municipio para evitar que un criterio únicamente variable suponga asignaciones pequeñas a las localidades con menor censo y presupuesto.
Por otro, se realizará una distribución en función del coeficiente de participación de los distintos municipios en la entidad supramunicipal, previsto en sus estatutos.
«La Mancomunidad, como institución pública al servicio de los municipios que la integran, tiene entre sus fines la ejecución de obras y suministros mediante planes de inversiones, con objeto de mejorar la calidad de los servicios públicos y la vida de los ciudadanos dentro de su ámbito territorial y competencial», señala el presidente del ente comarcal, Félix Romero.
Los municipios deberán presentar sus proyectos
Cada municipio deberá presentar ante la Mancomunidad una solicitud en la que detalle las propuestas de inversión que aspira a realizar con los fondos de la entidad comarcal.
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