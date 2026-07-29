Marbella envía bomberos y fondos contra los fuegos del centro de España

Marbella enviará bomberos y fondos para ayudar a las víctimas del incendio que afecta desde hace días a diferentes zonas de la provincia de Ávila, que se ha convertido en el más devastador de los registrados en España, y a la Comunidad de Madrid.

Cinco bomberos se desplazan a Ávila

Un equipo de cinco bomberos del Servicio de Extinción de Incendios se ha desplazado a Ávila para sumarse al dispositivo de seguridad que participa en las labores de extinción del incendio forestal que afecta a la provincia castellana.

El operativo partió el lunes por la noche junto al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, con el que actuará de forma coordinada bajo la dirección de las autoridades responsables de la emergencia.

Un bombero del CPB malagueño en Ávila. / L.o.

Los efectivos desplazados desde Marbella cuentan con el apoyo de un vehículo ligero todoterreno y una autobomba rural pesada Bravo 16, preparada tanto para intervenciones en incendios forestales como en zonas de interfaz urbano-forestal y que permite la defensa de viviendas gracias a un equipamiento específico.

«Los efectivos aportarán toda su experiencia, conocimientos y medios materiales, actuando siempre en función de las necesidades que determinen los responsables del operativo», explica el cabo Santiago Borrego, responsable del equipo desplazado desde Marbella.

Un bombero malagueño, en una zona calcinada. / L.O.

Un operativo coordinado

El despliegue del dispositivo local en la zona de incendios de la provincia castellana se realizará de manera coordinada con el resto de administraciones para asegurar la máxima eficacia del operativo, señala el jefe del Servicio de Extinción de Incendios de Marbella, Medardo Tudela, que despidió a los cinco bomberos locales.

«Es importante actuar siempre bajo la coordinación de las autoridades competentes. De esta forma se optimizan los recursos disponibles, se facilita el relevo entre equipos y se mejora la capacidad operativa durante una intervención de estas características», explica.

Ayuda económica para las víctimas

Por su parte, la Fundación Global Gift anunció que destinará a las personas sin recursos afectadas por los fuegos una parte de la recaudación de la gala de verano que celebró el fin de semana en Marbella.

«España es un país al que quiero profundamente y me rompe el corazón ver todo el dolor que están viviendo tantas familias», señaló la actriz y empresaria Eva Longoria, madrina de la entidad benéfica fundada en Marbella por la filántropa María Bravo. La fundación destinará otro porcentaje de la recaudación a ayudar a las víctimas de los terremotos de Venezuela ocurridos hace un mes.