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Las obras de la calle Virgen de Loreto acabarán en dos semanas

Las actuaciones se ejecutan en una superficie de 1.400 metros cuadrados de la vía sampedreña

Zona de la calle Virgen de Loreto en la que se ejecutan las mejoras. | L.O.

Zona de la calle Virgen de Loreto en la que se ejecutan las mejoras. | L.O.

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Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella prevé finalizar a mediados de agosto las obras de remodelación de la calle Virgen de Loreto, en San Pedro Alcántara, según ha señalado el teniente de alcalde sampedreño, Javier García. La actuación abarca una superficie de 1.425 metros cuadrados en el tramo comprendido entre las calles Guadalajara y Marqués de Estella y cuenta con una inversión municipal de 471.000 euros.

Nuevas redes de saneamiento y servicios

Los trabajos permitirán renovar las principales infraestructuras de la vía, entre ellas la instalación de una red separativa de saneamiento para aguas pluviales y fecales. También se están ejecutando nuevas canalizaciones para el alumbrado público, la red eléctrica, las telecomunicaciones y el sistema de riego utilizado en las labores de baldeo.

El nuevo diseño contará con una plataforma central adoquinada, con pendiente hacia el eje de la calle para facilitar la evacuación del agua de lluvia y reducir el riesgo de entrada en las viviendas durante episodios de precipitaciones intensas. Las zonas laterales se pavimentarán con granito.

Una calle más accesible para los peatones

La remodelación busca mejorar especialmente la accesibilidad. Hasta ahora, la calle disponía de aceras con una anchura inferior a un metro, lo que dificultaba el tránsito peatonal. «Esta circunstancia complicaba el paso, especialmente a las personas mayores y a quienes tienen movilidad reducida», ha explicado García. La nueva configuración permitirá ganar espacio para los peatones y avanzar hacia una vía más cómoda, segura y accesible.

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La obra forma parte del plan de regeneración urbana del barrio del Lazareto, donde en los últimos años también se han renovado las calles Sagrada Familia, Perpetuo Socorro y Virgen del Pilar. Con esta intervención, el Ayuntamiento continúa la mejora progresiva de las infraestructuras y los espacios públicos de esta zona de San Pedro Alcántara.

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