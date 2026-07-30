Polémica por la gestión de la residencia de mayores de Marbella

El modelo de gestión de la primera residencia pública de mayores de Marbella ha abierto un nuevo frente político entre el equipo de Gobierno del PP y los grupos de PSOE e IU. Mientras el Ayuntamiento defiende que el centro seguirá siendo público y estará al servicio de los vecinos, la oposición rechaza que su explotación quede en manos de una empresa privada.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha anunciado que el Consistorio trabaja ya en la elaboración del pliego que regulará el funcionamiento del equipamiento, cuya apertura se prevé para principios de 2027.

«La previsión es que la residencia pueda estar en funcionamiento a principios de 2027 y los procedimientos los estamos impulsando en paralelo para ganar tiempo», ha señalado la regidora.

El Ayuntamiento también ha iniciado la tramitación para adquirir el mobiliario del centro, cuya puesta en marcha llegó a anunciarse inicialmente para 2026. El proyecto acumula años de retraso desde que Muñoz colocó la primera piedra en 2009.

La oposición denuncia una «privatización encubierta»

PSOE e IU se oponen a que el Ayuntamiento renuncie a la gestión directa de la residencia y califican la fórmula planteada por el Gobierno local como una «privatización encubierta».

Ambas formaciones temen que la búsqueda de rentabilidad por parte de la empresa adjudicataria termine repercutiendo en la calidad de la atención y en el coste que deberán asumir los usuarios.

«No podemos permitir que, una vez construida con recursos públicos, la gestión de la residencia quede condicionada por criterios de rentabilidad económica en lugar de responder exclusivamente al interés general y al bienestar de las personas usuarias», ha advertido la portavoz socialista, Isabel Pérez.

La edil sostiene que la gestión directa permitiría un mayor control de la calidad asistencial, la reinversión de los recursos en el propio servicio y mejores condiciones laborales para los trabajadores.

El PSOE reclama además que las plazas se adjudiquen atendiendo a criterios de dependencia, necesidad social y capacidad económica.

IU advierte del coste de las plazas privadas

IU acusa al PP de recurrir a una fórmula habitual basada en dejar servicios esenciales en manos de empresas cuyo principal objetivo, sostiene, es obtener el máximo beneficio.

La coordinadora provincial de la formación, Toni Morillas, asegura que la provincia de Málaga solo dispone de dos residencias públicas, una en Estepona y otra en El Palo, y recuerda que el precio de una plaza en un centro privado puede superar los 2.500 euros mensuales.

«Privatizar un servicio esencial como el de la residencia supone no garantizar que el conjunto de la ciudadanía pueda tener acceso», ha señalado Morillas.

La coalición reclama que el Ayuntamiento mantenga el control directo del centro para asegurar unas tarifas accesibles y una atención basada en las necesidades de los mayores.

Una inversión cercana a los nueve millones

La residencia se construye en una parcela de unos 10.000 metros cuadrados situada al norte del centro urbano. El terreno fue cedido al Ayuntamiento en 1992 por una familia de Marbella con el compromiso de destinarlo a un equipamiento para personas mayores.

El complejo contará con zonas ajardinadas, dos edificios residenciales, habitaciones con baño propio, iluminación natural y distintos espacios comunes.

A mediados de abril, el Ayuntamiento situó las obras en torno al 85% de ejecución.

El proyecto supone una inversión cercana a los nueve millones de euros, financiados por el Ayuntamiento de Marbella, la Junta de Andalucía y el Gobierno central mediante fondos de la Unión Europea.