Ocio
Unos 400 jóvenes juegan en San Pedro un torneo de El Langui
La competición reunirá a unos 400 jóvenes futbolistas y premiará también la creatividad en el diseño de las equipaciones
La playa La Salida, en San Pedro Alcántara, acoge este fin de semana la VIII edición del Torneo Langui Cup Futplayuni, una de las citas más consolidadas en el calendario deportivo estival del municipio.
La competición que cuenta con la colaboración del director de cine, actor y rapero Juan Manuel Montilla, popularmente conocido como El Langui reunirá a alrededor de 400 jugadores de las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil procedentes de distintos puntos de la provincia y de otros municipios andaluces.
El torneo alcanza este año su VIII edición, consolidándose como una de las principales competiciones de fútbol playa base del verano en el municipio.
Premios a los equipos y las equipaciones
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar las plazas disponibles. Además de los trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, el torneo reconocerá el mejor diseño propio de equipación, premiando también la creatividad y la identidad de los equipos participantes.
El Langui cuenta también con la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’, que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo personal, social y deportivo para personas con movilidad reducida.
La iniciativa se dirige a menores con necesidades de apoyo en un entorno adaptado, seguro y motivador.
El proyecto tiene como eje principal la práctica de la boccia paralímpica, deporte similar a la petanca, diseñado para personas en silla de ruedas con parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa.
- Polémica por el hallazgo de bacterias fecales en las playas de Marbella: 'Exigimos máxima claridad
- Cortado un carril de la A-7 en Marbella por un incendio en la cuneta
- Las playas de Marbella vuelven a la normalidad tras los análisis del agua
- La suite del lujo de la Milla de Oro de Marbella
- Marbella acogerá el 10 de octubre una yincana urbana que reunirá a parejas y repartirá premios
- Javier Mérida, el paratriatleta sampedreño que cubrió una de las travesías a nado más complicadas de Europa: 'Es un reto más mental que físico
- Mariola Carbajo, Hotel Manager de Gran Marbella Resort: 'El gran reto de Marbella es apostar por una movilidad más eficiente
- Puerto Banús se viste a la moda