Unos 400 jóvenes juegan en San Pedro un torneo de El Langui

La playa La Salida, en San Pedro Alcántara, acoge este fin de semana la VIII edición del Torneo Langui Cup Futplayuni, una de las citas más consolidadas en el calendario deportivo estival del municipio.

La competición que cuenta con la colaboración del director de cine, actor y rapero Juan Manuel Montilla, popularmente conocido como El Langui reunirá a alrededor de 400 jugadores de las categorías alevín, infantil, cadete y juvenil procedentes de distintos puntos de la provincia y de otros municipios andaluces.

El torneo alcanza este año su VIII edición, consolidándose como una de las principales competiciones de fútbol playa base del verano en el municipio.

Premios a los equipos y las equipaciones

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar las plazas disponibles. Además de los trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría, el torneo reconocerá el mejor diseño propio de equipación, premiando también la creatividad y la identidad de los equipos participantes.

El Langui cuenta también con la Escuela de Deporte Inclusivo ‘Se Salen’, que utiliza el deporte como herramienta de desarrollo personal, social y deportivo para personas con movilidad reducida.

La iniciativa se dirige a menores con necesidades de apoyo en un entorno adaptado, seguro y motivador.

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El proyecto tiene como eje principal la práctica de la boccia paralímpica, deporte similar a la petanca, diseñado para personas en silla de ruedas con parálisis cerebral, lesión cerebral o discapacidad física severa.