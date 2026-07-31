Corte nocturno en la AP-7 para avanzar con las obras para reducir el ruido en la variante de Marbella

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras para reducir el ruido en el tramo de la variante de Marbella de la AP-7, en la provincia de Málaga.

Esta actuación obligará al corte del ramal de incorporación en el kilómetro 1044 en sentido Málaga de la AP-7 entre el domingo 2 de agosto a las 22.00 horas y el lunes 3 de agosto a las 06.00 horas.

Itinerario alternativo

Para asegurar la fluidez del tráfico durante esta afectación, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la avenida Arias de Velasco, la calle Serenata, la avenida Duque de Lerma y el ramal de incorporación del kilómetro 1043 hacia la AP-7.

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Estas obras forman parte del Plan de Acción contra el Ruido y cuentan con un presupuesto de 13,1 millones de euros financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).