Obras en la carretera
Corte nocturno en la AP-7 para avanzar con las obras para reducir el ruido en la variante de Marbella
La noche del domingo 2 al lunes 3 de agosto, de las 22 horas a las 06.00 horas, se cortará el ramal de incorporación del kilómetro 1044 de la AP-7 con sentido Málaga
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras para reducir el ruido en el tramo de la variante de Marbella de la AP-7, en la provincia de Málaga.
Esta actuación obligará al corte del ramal de incorporación en el kilómetro 1044 en sentido Málaga de la AP-7 entre el domingo 2 de agosto a las 22.00 horas y el lunes 3 de agosto a las 06.00 horas.
Itinerario alternativo
Para asegurar la fluidez del tráfico durante esta afectación, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la avenida Arias de Velasco, la calle Serenata, la avenida Duque de Lerma y el ramal de incorporación del kilómetro 1043 hacia la AP-7.
Estas obras forman parte del Plan de Acción contra el Ruido y cuentan con un presupuesto de 13,1 millones de euros financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
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