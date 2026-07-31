Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Restos hallados en AlhaurínMalagueña de 63 años desahuciadaParalizan obra en Carretera de CádizHuelga Plaza Mayor y McArthurGlenAviso por calor en MálagaObras en Cementerio San MiguelBeneficios de UnicajaCrisis migratoria en directo
instagramlinkedin

Obras en la carretera

Corte nocturno en la AP-7 para avanzar con las obras para reducir el ruido en la variante de Marbella

La noche del domingo 2 al lunes 3 de agosto, de las 22 horas a las 06.00 horas, se cortará el ramal de incorporación del kilómetro 1044 de la AP-7 con sentido Málaga

Obras para reducir el ruido en la variante de Marbella de la AP-7

Obras para reducir el ruido en la variante de Marbella de la AP-7 / L.O

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Rubio

Laura Rubio

Marbella

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa ejecutando las obras para reducir el ruido en el tramo de la variante de Marbella de la AP-7, en la provincia de Málaga.

Esta actuación obligará al corte del ramal de incorporación en el kilómetro 1044 en sentido Málaga de la AP-7 entre el domingo 2 de agosto a las 22.00 horas y el lunes 3 de agosto a las 06.00 horas.

Itinerario alternativo

Para asegurar la fluidez del tráfico durante esta afectación, se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la avenida Arias de Velasco, la calle Serenata, la avenida Duque de Lerma y el ramal de incorporación del kilómetro 1043 hacia la AP-7.

Noticias relacionadas

Estas obras forman parte del Plan de Acción contra el Ruido y cuentan con un presupuesto de 13,1 millones de euros financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents