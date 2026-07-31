Piden investigar la muerte de cientos de peces en el río Guadaiza

El colectivo social y cultural Marbella Activa pide a la Fiscalía y la Junta de Andalucía que investigue la alta mortandad de ejemplares de peces que se ha registrado esta semana en la desembocadura del río Guadaiza, que discurre por San Pedro Alcántara y es uno de los más caudalosos del municipio.

El colectivo recuerda que la desembocadura del río cuenta con una protección ambiental alta al ser considerada Zona de Especial Conservación, por lo que la gran presencia de los ejemplares de peces muertos podría ser constitutivo de diferentes delitos relacionados con el medio ambiente.

«Este episodio constituye un hecho de extraordinaria gravedad ambiental y pone de manifiesto el deterioro de este ecosistema fluvial, siendo compatible con una situación de pérdida del caudal ecológico, estancamiento de las aguas, reducción del oxígeno disuelto y degradación de la calidad ambiental del río», apunta Marbella Activa.

Un espacio de la Red Natura 2000

La aparición de centenares de peces muertos «no puede considerarse un hecho aislado, sino el resultado visible de un proceso continuado de degradación del cauce que afecta a un espacio integrado en la Red Natura 2000», señala Marbella Activa, que destaca que la desembocadura del río sampedreño alberga especies protegidas de fauna y flora.

La asociación cultural asegura que la «degradación» de los espacios medioambientales en Marbella y San Pedro Alcántara «es generalizada, como vienen denunciando desde hace años los principales colectivos medioambientales y ecologistas del municipio y la provincia».

La captación de agua, en el punto de mira

La aparición de los ejemplares de peces muertos se suma a una «alteración continuada» del cauce del río Guadaiza mediante una infraestructura de captación que desvía una parte sustancial del caudal hacia una arqueta, acequia y balsa de almacenamiento destinada al riego de instalaciones privadas.

«Como consecuencia de la captación, el cauce natural aguas abajo permanece durante largos periodos prácticamente seco o reducido a pozas aisladas con escasa renovación de agua, alterándose gravemente el régimen hidrológico natural del río e impidiendo el mantenimiento del caudal ecológico legalmente exigible», agrega Marbella Activa.

La desembocadura del río Guadaiza se encuentra en un «estado crítico» por la escasa vegetación necesaria para, según el colectivo social marbellí, dar cobijo a las distintas especies de anátidas y aves invernantes que lo utilizan durante todo el año como humedal costero.