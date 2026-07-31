Los vecinos de Leganitos celebran su verbena el 7 y 8 de agosto

Los vecinos del barrio Leganitos, uno de los más populares de Marbella, celebrarán su verbena el 7 y 8 de agosto, a partir de las 21.30 horas, en la plaza José Antonio Pérez Cervera.

Durante las dos jornadas, habrá actuaciones musicales a cargo de la orquesta La Gala, castillos hinchables para los más pequeños, la elección de reinas, damas y reina popular, además de una barra gestionada por la Hermandad de la Amargura que permitirá al colectivo impulsar nuevos proyectos en 2027 y actuaciones relacionadas con el Sábado de Pasión, señala el primer teniente hermano mayor de la Amargura, Iván Vega.

«Esta tradicional celebración resulta fabulosa cada año y se desarrolla en un entorno muy agradable y fresco durante las noches de verano», destaca el presidente del colectivo vecinal, Manuel Sánchez.

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La verbena del barrio de Leganitos es uno de los eventos más importantes que tiene el movimiento vecinal dentro de la programación estival de Marbella y San Pedro Alcántara y se ha convertido en un lugar de reunión en uno de los enclaves más tradicionales del municipio.