Tradiciones
Los vecinos de Leganitos celebran su verbena el 7 y 8 de agosto
La Hermandad de la Amargura gestionará la barra de la verbena de Leganitos, cuyos beneficios se destinarán a impulsar nuevos proyectos en 2027.
Los vecinos del barrio Leganitos, uno de los más populares de Marbella, celebrarán su verbena el 7 y 8 de agosto, a partir de las 21.30 horas, en la plaza José Antonio Pérez Cervera.
Durante las dos jornadas, habrá actuaciones musicales a cargo de la orquesta La Gala, castillos hinchables para los más pequeños, la elección de reinas, damas y reina popular, además de una barra gestionada por la Hermandad de la Amargura que permitirá al colectivo impulsar nuevos proyectos en 2027 y actuaciones relacionadas con el Sábado de Pasión, señala el primer teniente hermano mayor de la Amargura, Iván Vega.
«Esta tradicional celebración resulta fabulosa cada año y se desarrolla en un entorno muy agradable y fresco durante las noches de verano», destaca el presidente del colectivo vecinal, Manuel Sánchez.
La verbena del barrio de Leganitos es uno de los eventos más importantes que tiene el movimiento vecinal dentro de la programación estival de Marbella y San Pedro Alcántara y se ha convertido en un lugar de reunión en uno de los enclaves más tradicionales del municipio.
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