Vivienda
Empleados de San Pedro, en caravanas por la dificultad para acceder a un piso
Unos siete vehículos se encuentran estacionados junto a la zona residencial de FuentenuevanSus usuarios carecen de la posibilidad de contar con agua limpia
Trabajadores temporales que desarrollan su labor en San Pedro Alcántara se ven obligados a pernoctar en autocaravanas ubicadas en la localidad ante la imposibilidad de acceder a una vivienda, uno de los grandes problemas sociales de Marbella debido a la proliferación de los inmuebles para uso turístico y un mercado inmobiliario dirigido, en buena parte, a inversores con gran capacidad de compra.
Al menos, siete vehículos que actúan como hogares improvisados para los empleados están estacionados en la zona residencial de Fuentenueva, mientras que otras autocaravanas se encuentran aparcadas en otros emplazamientos de San Pedro Alcántara
«Son vecinos que viven en vehículos-viviendas porque no pueden pagar un alquiler. La grave crisis de habitabilidad que sufre el municipio obliga a trabajadores temporales y profesionales a recurrir a estos vehículos», señaló el concejal de Opción Sampedreña (OSP) Manuel Osorio.
El uso de autocaravanas en Marbella ha pasado de tener un uso lúdico a otro residencial «porque hay vecinos que no tienen otro sitio donde vivir», agregó el PSOE.
Una propuesta rechazada por PP y Vox
La situación de los empleados surgió ayer, en el pleno de julio, en una moción en la que OSP pidió habilitar en las zonas de estacionamiento de las autocaravanas puntos provisionales con conexión al alcantarillado en los que los usuarios puedan abastecerse de agua limpia y verter las aguas residuales. La medida fue rechazada por el PP y Vox.
«Es una cuestión de dignidad para estas personas y de salubridad para el municipio. ¿Dónde están vertiendo ahora esas aguas sucias si no hay zonas adaptadas? Dígale ‘no’ al médico que le tiene que curar o al profesor de su hijo», agregó Osorio, que aseguró que acondicionar un aparcamiento público cuesta entre 3.000 y 6.000 euros, una «minucia» para un presupuesto de 250 millones de euros como el del Ayuntamiento de Marbella.
El PP aseguró que la propuesta desencadenaría un «chabolismo del siglo XXI en el que obligar a las personas a vivir hacinadas en caravanas». «La respuesta es crear todas las promociones y viviendas que podamos», señaló el concejal Enrique Rodríguez
El edil del PSOE, Ignacio Macías, aseguró que son vecinos «que tienen derecho a vivir en condiciones de higiene y salubridad y es obligación del Ayuntamiento proporcionar esas condiciones».
Unas 200 viviendas protegidas en 20 años
El Ayuntamiento de Marbella ha construido en los últimos 20 años unas 200 viviendas de protección oficial, mientras unos 3.000 vecinos figuran en el registro municipal de demandantes de este tipo de inmuebles.
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