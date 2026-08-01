Movilidad
Instalan ocho cámaras para controlar el tráfico en San Pedro Alcántara
Los equipos cuentan con lectores de matrículas y están conectados con la Jefatura de la Policía Local mediante fibra óptica
El Ayuntamiento de Marbella ha instalado ocho cámaras destinadas a controlar el tráfico, prevenir incidencias y apoyar las labores de seguridad ciudadana en diferentes emplazamientos de San Pedro Alcántara.
Vigilancia en la avenida La Constitución
La actuación ha supuesto la instalación de cuatro monitores en el entorno de la avenida La Constitución, como la plaza de La Libertad, una de las zonas de San Pedro en las que se registran más actos relacionados con la alteración de la convivencia; y otras tantas en el polígono industrial de la localidad.
«Los dispositivos (ubicados en el entorno de la avenida La Constitución), dotados con lectores de matrícula y conectados mediante fibra óptica con la Jefatura de la Policía Local, permitirán mejorar la respuesta ante cualquier incidencia y facilitar las labores de prevención e investigación», señala el teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.
Control de vertidos en el polígono industrial
Los dispositivos ubicados en la segunda fase del polígono industrial de San Pedro Alcántara, dotados también con lectores de matrícula, los utilizará la Policía Local para combatir el vertido incontrolado de escombros.
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