José Guerra Villalobos ya cuenta con una calle con su nombre en San Pedro

José Guerra Villalobos ya cuenta para siempre con una calle en San Pedro Alcántara que recuerda su trayectoria solidaria y su compromiso con la localidad.

Impulsor de una empresa que recientemente ha cumplido 50 años de antigüedad, Guerra destaca por una labor desinteresada de cerca de 40 años en la prevención de las drogodependencias y el acompañamiento a personas afectadas por el VIH.

Una labor pionera contra las adicciones

Promovió la creación de la Asociación de Padres Contra la Droga, uno de los primeros centros multidisciplinares de la provincia; impulsó el primer programa de metadona en San Pedro Alcántara en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud; y participó en la creación de Concordia Antisida y de la comunidad terapéutica Hacienda de Toros, referentes en la atención integral a personas con adicciones y afectadas por el VIH.

«Recibo este reconocimiento con enorme emoción y gratitud. Es necesario seguir trabajando en la prevención y en el apoyo a las familias afectadas por las adicciones», señala.

El reconocimiento de familiares y amigos

«Este reconocimiento constituye un motivo de orgullo para todos sus seres queridos. Mi padre ha demostrado durante toda su vida que querer a su pueblo es trabajar por él cada día y ayudar a las personas sin esperar nada a cambio», agrega su hijo David Guerra.

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Antonio Jesús Sanz Hiraldo, amigo del homenajeado, destaca que Guerra «comenzó en 1983 una labor pionera en la atención a personas con problemas de drogodependencias, cuando apenas existían recursos especializados».