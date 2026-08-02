Solidaridad
El Ayuntamiento de Marbella concede una ayuda de 22.000 euros a favor de la asociación AFIMAR
La ayuda le permitirá sufragar gastos corrientes y su actividad para mejorar la calidad de vida de las personas con fibromialgia de Marbella
La asociación AFIMAR, que trabaja para la mejora de la calidad de vida de las personas con fibromialgia, se beneficiará de una subvención municipal de alrededor de 22.000 euros. El colectivo, que ha renovado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Marbella, invertirá la ayuda en sufragar gastos corrientes y el desarrollo de actividades dirigidas a sus cerca de 60 usuarios en Marbella y San Pedro Alcántara.
Atención psicológica y actividades de bienestar
Entre los servicios que presta la asociación destacan la atención psicológica especializada, además de actividades orientadas al bienestar físico y emocional como taichí y pilates. Asimismo, la entidad organiza talleres de memoria y otras acciones participativas promovidas por las propias personas asociadas, fomentando la convivencia, el apoyo mutuo y el envejecimiento activo.
«La firma de este convenio supone una ayuda muy grande para nosotros. Somos muchas personas y, hoy en día, para cualquier cosa se necesitan recursos económicos, por lo que este apoyo es un empuje muy importante para seguir trabajando», señala la presidenta del colectivo, Carmen Ordóñez.
Becas a estudiantes
La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella (AMUM) ha entregado 14 becas a estudiantes de la localidad de Marbella, que le permite continuar sus estudios superiores y les premia por su buen expediente académico.
Las estudiantes becadas por la asociación sin ánimo de lucro creada en Marbella en 2009 que centra su actividad en facilitar el acceso de las mujeres a la educación, iniciarán titulaciones universitarias como Derecho, Medicina, Farmacia, Ingeniería de la Energía, Educación Social, Psicología, Filología Hispánica, Arquitectura, Física y Diseño.
El programa alcanza las 110 beneficiarias desde su puesta en marcha hace quince años de esta iniciativa, consolidando unas ayudas destinadas a apoyar el acceso a la formación de las jóvenes de Marbella.
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