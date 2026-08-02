CSIF critica las externalizaciones injustificadas de servicios municipales en Marbella

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) rechaza la externalización del servicio de mantenimiento de los espacios públicos de Puerto Banús que ha impulsado el Ayuntamiento de Marbella, al considerarla «injustificada y contraria a la defensa del empleo público municipal y de la calidad del servicio».

El contrato se licitó por un valor estimado de 7,2 millones de euros para cuatro años, prorrogable uno más, y se adjudicó con una baja del 0,5 por ciento respecto al presupuesto de licitación, por un margen de 83,17 puntos frente a los 80,52 de la segunda oferta.

La baja mínima demuestra, en opinión del sindicato, que la fórmula de la externalización de servicios públicos no reporta un ahorro apreciable a las arcas municipales, mientras el Ayuntamiento deja infrautilizada la capacidad de la plantilla municipal.

Limpieza y conservación de espacios públicos

Entre las tareas contempladas en el pliego de licitación figuran «cometidos básicos de limpieza y conservación de espacios públicos de competencia municipal, plenamente asumibles por personal propio y análogos a los que la Corporación ya presta con medios propios en otras zonas del término municipal», señala la central sindical.

Algunos de los trabajos incluidos en la externalización son el baldeo mecánico y manual, hidrolimpieza a presión, barrido y soplado diario, retirada de broza y residuos vegetales, mantenimiento del mobiliario urbano y la instalación de 100 papeleras.

El pliego exige una prestación ininterrumpida los 365 días del año, con dotaciones mínimas de nueve trabajadores diarios en temporada baja, 15 en temporada alta y 19 en los periodos de mayor afluencia, cifras que, señala CSIF, describen un servicio permanente y estructural, no coyuntural, prestado de forma continuada sobre el dominio público municipal, lo que refuerza la idoneidad de su gestión directa.

CSIF reclama una gestión pública directa

«El Ayuntamiento debe abandonar esta política de externalizaciones injustificadas y apostar de forma efectiva por una gestión pública directa, eficiente y transparente, reforzando los medios propios y reconociendo la profesionalidad y experiencia de la plantilla municipal», señala primera fuerza sindical en las administraciones públicas.

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La externalización del servicio de mantenimiento de las zonas públicas de Puerto Banús se suma a las del servicio municipal de recogida de enseres y muebles el pasado mes de marzo, cuya paralización solicitó entonces CSIF por la falta de una justificación técnica, económica y organizativa suficiente.