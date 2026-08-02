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Marbella abre 720 plazas para 24 cursos online gratuitos de formación para el empleo

El Ayuntamiento pone en marcha la segunda convocatoria del Plan Municipal de Formación para el Empleo 2026, con especialidades en inteligencia artificial, comercio electrónico, ofimática y hostelería

Una clase de formación.

Una clase de formación. / FERNANDO CASANOVA

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Marcel Vidal

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha abierto el plazo de inscripción para la segunda convocatoria de cursos online gratuitos del Plan Municipal de Formación para el Empleo 2026.

La iniciativa pondrá a disposición de la ciudadanía 720 plazas distribuidas en 24 especialidades con el objetivo de facilitar la adquisición y actualización de competencias profesionales adaptadas a las necesidades actuales del mercado laboral.

Cursos de formación para el empleo en Marbella

Cursos de formación para el empleo en Marbella / L.O.

La oferta incluye, entre otros, formación en Big Data e Inteligencia Artificial, programación básica de videojuegos, creación de páginas web, contabilidad, herramientas de Microsoft 365, ofimática y Google Drive, fiscalidad para pymes, comercio electrónico, protección de datos, gestión de riesgos alérgicos en hostelería y restauración, mantenimiento de sistemas domóticos e inmóticos y manipulación de alimentos y alérgenos.

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Todos los cursos se impartirán en modalidad de teleformación, lo que permitirá al alumnado organizar su aprendizaje con flexibilidad y compatibilizarlo con sus responsabilidades personales o profesionales.

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