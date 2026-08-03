El Ayuntamiento de Marbella habilita 113 plazas de aparcamiento en la avenida Maíz Viñals

El Ayuntamiento de Marbella ha culminado la creación de 113 nuevas plazas de aparcamiento en superficie en la avenida Maíz Viñals, una actuación destinada a mejorar la movilidad y facilitar el estacionamiento a los vecinos de Santa Marta, Pilar Miraflores y el entorno del parque de La Represa.

Los trabajos, ejecutados por fases dentro del Plan de Mantenimiento de Distritos para minimizar las afecciones al tráfico, permitirán poner a disposición de los usuarios más espacios para vehículos en un área con una elevada demanda y tratar así de hacer frente a uno de los grandes problemas de la movilidad en el municipio.

La intervención ha permitido habilitar 22 plazas en línea en el ramal de subida hacia la rotonda Salvador Rueda, 25 en el de bajada y 66 plazas en batería en la vía principal, junto al puente Cristo del Amor, además de incluir la renovación del pavimento, acerados, redes de abastecimiento, drenaje, alumbrado público, señalización y elementos de seguridad vial.

La escasez de zonas de aparcamiento a un precio asequible y las carencias del transporte urbano son algunas de los principales problemas de movilidad.