Carola Herrero, presidenta de Acoprocamar: "Se puede mejorar en limpieza. El Casco Antiguo de Marbella necesita estar impecable"

¿Qué previsiones tiene la asociación para el verano?

La previsión es positiva, dado que el verano aún no ha terminado, las ventas han sido considerables dentro de las campañas realizadas durante el año y sobre todo porque el tiempo que queda de verano suele haber un aumento de turistas, lo que nos deja con un buen margen de mejora.

¿Cómo definiría al tejido comercial y hostelero del casco antiguo de Marbella?

El tejido comercial y hostelero del casco antiguo puede definirse como un entorno consolidado, dinámico y con una identidad propia. Destacaría la variedad de su oferta, su capacidad de atracción para residentes y visitantes, y su contribución al atractivo y la vitalidad de la ciudad. El problema actual es quizás que se está ‘turistizando’ desproporcionadamente y van quedando muy pocos comercios de servicios cotidianos al residente como panaderías, librerías o pescaderías. Pero por otra parte, sí tenemos una completa oferta de productos de comercio eventual como ropa, zapatos, joyería o accesorio.

¿Y al hostelero? ¿Qué destacaría de él?

En cuanto a hostelería es la oferta mas importante de Marbella y de la Costa por su variedad, calidad y entorno. Funciona muy bien y constantemente se abren nuevos locales con las tendencias tanto de la cocina moderna, o internacional, tradicional .

¿Cuáles son las dos o tres reivindicaciones que plantean los hosteleros y comerciantes del casco antiguo?

Entre las principales cuestiones que suelen plantear los hosteleros y comerciantes del casco antiguo destacan la conveniencia de seguir impulsando medidas que favorezcan la actividad comercial, como facilitar el acceso y los aparcamientos, la señalización y difusión del centro comercial abierto, su limpieza y seguridad, mejorar aquellos aspectos que contribuyan a la experiencia de residentes y visitantes, y continuar reforzando la promoción y el atractivo del entorno.

¿Cree que las viviendas de uso turístico suponen una competencia para los hoteles?

Ese tema lo deben valorar los hoteleros. Es evidente que las viviendas de uso turístico, al menos en nuestro entorno están perjudicado de alguna manera al conjunto de la sociedad, porque retiran viviendas del mercado tradicional del alquiler y provocan la subida del precio de los alquileres al reducir la oferta. Posiblemente las instalaciones hoteleras tengan dificultades, como el comercio y la hostelería, para encontrar personal, ya que este no encuentra vivienda a precio razonable en la ciudad.

¿Cuáles son las principales fortalezas del destino turístico Marbella?

Marbella está dotada con una gran variedad de actividades y negocios que fomentan el turismo. Lo que más destacaría de Marbella es la cordialidad de la gente que te incita a parar e impregnarte de la amabilidad de nuestra sociedad. Otro punto a destacar es el clima. Marbella, más concretamente en su centro neurálgico de la ciudad, mantiene un microclima que lo hace accesible en cualquier época del año con temperaturas medias todo el año. Un atractivo importante también es la seguridad que ofrece al visitante.

¿En qué aspectos considera que debería mejorar Marbella como destino?

Se podría mejorar en limpieza y seguridad. Es sabido que últimamente, la ciudad no esta tan limpia como debiera y el Casco Antiguo necesita estar impecable. Nunca está de más mejorar en algunos aspectos que se podrían potenciar en el centro urbano de Marbella, como más turnos de recogida de basuras o más limpieza de las papeleras.