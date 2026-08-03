La gala de la Asociación Española Contra el Cáncer en Marbella reúne a más de 600 asistentes

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) volvió el sábado a superar los 600 asistentes en su tradicional Gala de Marbella celebrada en finca La Concepción y que este año conmemoraba el 41 aniversario, lo que la convierte en la decana de la Costa del Sol.

La Gala Contra el Cáncer sirvió también para entregar la quinta edición del premio The Fighter, que tiene carácter anual y cuyo objetivo es reconocer la aportación que hagan personas o instituciones en la normalización de la palabra cáncer para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades a la hora de enfrentarse a la enfermedad. En esta quinta edición, la sede de Marbella distinguió al político Borja Sémper, «porque su ejemplo ante la enfermedad y su testimonio han contribuido de forma significativa a romper estigmas, a mostrar la realidad de la enfermedad y a dar esperanza a quienes están atravesando una situación similar», señala el presidente de la AECC en Marbella, Santiago Gómez-Villares.

«Detrás de cada diagnóstico hay una persona que necesita mucho más que un tratamiento. Necesita sentirse escuchada, comprendida y acompañada en uno de los momentos más difíciles de su vida. Por eso, nuestra labor consiste en cuidar a personas, situando siempre al paciente y a su familia en el centro de todo lo que hacemos. La humanización, la cercanía y la empatía forman parte de nuestra manera de entender el acompañamiento», señala el presidente de la asociación local de la AECC.