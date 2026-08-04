El Hospital Costa del Sol gana una beca para humanizar la sala de Oncología

El Hospital Universitario Costa del Sol ha sido galardonado con una de las becas del Proyecto Espacio SPERantia de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM).

El premio, patrocinado por AstraZeneca, está dotado con 20.000 euros y ha sido otorgado a la facultativa especialista en Oncología Médica del hospital, Marta Fernández Carcaño, con el objetivo de financiar el diseño y la reforma de las instalaciones para humanizar las salas de espera del Hospital de Día Onco-Hematológico del centro sanitario.

El Proyecto Espacio SPERantia busca la transformación integral, física y emocional de la experiencia del paciente oncológico y familiares. Para ello, esta dotación lleva consigo la implementación de este plan de humanización en los hospitales galardonados que se articula a través de diferentes fases y líneas estratégicas.

Para ello, la SAOM pone a disposición del centro los servicios de un estudio de diseño y arquitectura especializado encargado de redactar el proyecto técnico de reforma y de coordinar la ejecución material de las obras.

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Dado que los pacientes oncológicos y sus familias pasan muchas horas esperando resultados o tratamientos, el diseño contempla la creación de microambientes o zonas diferenciadas. Entre ellos destacan zonas de intimidad, concebidas como espacios reservados y resguardados donde el paciente o los familiares puedan asimilar noticias difíciles de forma privada; puntos de distracción equipados con lectura; o conexiones de carga y elementos tecnológicos.