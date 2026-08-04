Una inversión de 150 millones de euros en Puerto Banús levantará un nuevo complejo de viviendas de alta gama

La promotora con sede en Estepona ARG Promociones ha adquirido una parcela de más de 12.000 metros cuadrados en el entorno de Puerto Banús, a escasos minutos del Hotel Guadalpín Banús y del puerto deportivo marbellí, para desarrollar un nuevo complejo residencial de alta gama. La actuación supondrá una inversión de 150 millones de euros, según ha informado la promotora.

En concreto, el suelo se sitúa en un entorno consolidado y con una disponibilidad limitada de parcelas capaces de albergar promociones de estas dimensiones. Por ahora, el proyecto se encuentra en un estado muy embrionario, por lo que aún se desconocen los pormenores de la promoción, como el calendario de obras o el número de viviendas. "Los trabajos de planificación, diseño y tramitación se desarrollarán durante los próximos meses".

Viviendas desde 170 metros cuadrados

Lo que sí se ha avanzado es que las viviendas partirán de los 170 metros cuadrados y dispondrán de amplias terrazas, jardines privados y una exclusiva colección de áticos. El residencial incorporará zonas comunes con spa, gimnasio de última generación, piscinas exteriores, áreas de bienestar, espacios sociales, servicio de conserjería y seguridad, entre otras prestaciones orientadas a ofrecer una experiencia residencial completa.

Localización del futuro complejo de viviendas de lujo en Puerto Banús. / L.O

Se trata de un proyecto millonario que estará dirigido principalmente al mercado internacional de vivienda de lujo, y combinará arquitectura contemporánea, privacidad, sostenibilidad, integración paisajística y una amplia oferta de servicios inspirada en la hotelería de gran lujo.

Acuerdo con la sociedad Puerto Banús

"La adquisición es el resultado del acuerdo alcanzado entre ARG Promociones y la sociedad vinculada al legado de José Banús, fundador de Puerto Banús e impulsor del desarrollo de Nueva Andalucía", recoge la promotora en un comunicado de prensa. "El entendimiento entre las partes ha permitido culminar satisfactoriamente la transmisión de un activo especialmente singular por su ubicación, dimensión y potencial".

En este sentido, el CEO de ARG Promociones, Guillermo Magallanes, ha destacado que “para ARG Promociones es una enorme satisfacción haber alcanzado este acuerdo con una sociedad estrechamente vinculada a la historia de la zona. Desde el primer momento hemos encontrado una gran disposición al entendimiento y una visión compartida sobre la importancia de preservar el valor de esta ubicación y desarrollar un proyecto a su altura”.

Financiación alternativa para la compra

La adquisición de la parcela se ha estructurado mediante financiación alternativa con la participación de PrestaPro, compañía especializada en la captación y estructuración de financiación para proyectos inmobiliarios, y Wecity, plataforma de financiación alternativa y participativa especializada en el sector inmobiliario.

La financiación alternativa engloba fórmulas complementarias al crédito bancario tradicional, como la inversión privada o la financiación participativa, utilizadas para aportar recursos a proyectos inmobiliarios. La operación pone de manifiesto la capacidad de este modelo para acompañar a promotores con experiencia en la adquisición de activos estratégicos y en las primeras fases de proyectos de gran envergadura, mediante estructuras adaptadas al calendario y a las necesidades específicas de cada actuación.

Para el CEO de PrestaPro, Alejandro Melero, la operación refleja la importancia de diseñar soluciones financieras a medida y de acompañar a promotores con capacidad de ejecución, conocimiento del mercado y una estrategia de crecimiento definida. “La financiación alternativa permite abordar operaciones que, por su dimensión, calendario o estructura, requieren una solución específicamente diseñada para el proyecto. ARG Promociones ha demostrado capacidad de ejecución, conocimiento del mercado y una visión clara sobre el desarrollo de esta parcela”, ha destacado Melero.

Por su parte, Francisco Taboada, Chief Real Estate Officer de Wecity, ha declarado que “participar en la financiación de una adquisición vinculada a un proyecto de estas características permite acercar a los inversores una operación singular por su localización, dimensión y por la experiencia de las compañías que la impulsan. Es también un nuevo ejemplo de la evolución de la financiación inmobiliaria alternativa en España.”

Alrededor de 190 viviendas actualmente en desarrollo

El proyecto de Puerto Banús se incorpora a la cartera de promociones que ARG Promociones mantiene actualmente en marcha en la Costa del Sol.

En conjunto, la compañía desarrolla alrededor de 190 viviendas en proyectos como Las Mesas Blue Horizon, Privilege Collection Estepona y The Oak 48, entre otros.

Con esta nueva actuación, ARG Promociones amplía su presencia en el mercado residencial de alta gama, incrementa la dimensión de su cartera y consolida una trayectoria vinculada al desarrollo de promociones en algunas de las localizaciones más destacadas del litoral malagueño.