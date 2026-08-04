Ofertan 4.000 plazas en el programa municipal de deportes de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella pondrá en marcha a partir de septiembre el programa municipal de actividades deportivas para la temporada 2026-2027 con una oferta de 3.967 plazas, lo que supone 345 más que el pasado ejercicio y un incremento de más de 1.500 plazas desde el inicio de la legislatura, equivalente a un crecimiento del 60 por ciento.

La nueva edición, que contempla 45 disciplinas deportivas, está dirigida a niños, jóvenes, adultos y mayores.

La programación incorpora nuevos grupos de pilates, gimnasia saludable, taichí, yoga y baloncesto en el pabellón Sergio Scariolo; un nuevo grupo de pilates en el pabellón Carlos Cabezas; y beach training en el Parque del Mediterráneo.

Habrá también un grupo adicional de gimnasia rítmica en el Centro de Tecnificación Deportiva de Marbella y tres grupos de golf para adultos en la Escuela Municipal de Golf El Ángel, disciplina que se ofertaba únicamente para menores

La temporada comenzará con las actividades para adultos, mayores y menores y continuará en octubre con las que se desarrollan en los centros educativos de Marbella.