Deporte
Ofertan 4.000 plazas en el programa municipal de deportes de Marbella
La programación municipal de Marbella suma 45 disciplinas deportivas, incorporando pilates, taichí, yoga y golf para adultos
El Ayuntamiento de Marbella pondrá en marcha a partir de septiembre el programa municipal de actividades deportivas para la temporada 2026-2027 con una oferta de 3.967 plazas, lo que supone 345 más que el pasado ejercicio y un incremento de más de 1.500 plazas desde el inicio de la legislatura, equivalente a un crecimiento del 60 por ciento.
La nueva edición, que contempla 45 disciplinas deportivas, está dirigida a niños, jóvenes, adultos y mayores.
La programación incorpora nuevos grupos de pilates, gimnasia saludable, taichí, yoga y baloncesto en el pabellón Sergio Scariolo; un nuevo grupo de pilates en el pabellón Carlos Cabezas; y beach training en el Parque del Mediterráneo.
Habrá también un grupo adicional de gimnasia rítmica en el Centro de Tecnificación Deportiva de Marbella y tres grupos de golf para adultos en la Escuela Municipal de Golf El Ángel, disciplina que se ofertaba únicamente para menores
La temporada comenzará con las actividades para adultos, mayores y menores y continuará en octubre con las que se desarrollan en los centros educativos de Marbella.
- Empleados de San Pedro, en caravanas por la dificultad para acceder a un piso
- Polémica por el hallazgo de bacterias fecales en las playas de Marbella: 'Exigimos máxima claridad
- El Ayuntamiento de Marbella concede una ayuda de 22.000 euros a favor de la asociación AFIMAR
- Cortado un carril de la A-7 en Marbella por un incendio en la cuneta
- Las playas de Marbella vuelven a la normalidad tras los análisis del agua
- Corte nocturno en la AP-7 por obras para reducir el ruido en la variante de Marbella: itinerarios alternativos
- La suite del lujo de la Milla de Oro de Marbella
- Polémica por la gestión de la residencia de mayores de Marbella