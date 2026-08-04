La playa interior de la Costa del Sol

Marbella y el resto de la Costa del Sol se caracterizan por sus playas abiertas al mar Mediterráneo y la diversidad de actividades que albergan, especialmente en los meses de verano.

Pero la comarca destaca también este estío por una playa interior que acoge embarcaderos y actividades acuáticas.

El espacio de ocio, deporte y bienestar del proyecto inmobiliario Real de La Quinta, El Lago Club, se articula en torno a un lago navegable de más de 35.000 metros cuadrados y más de 400 metros de longitud y que se concibe como el principal punto de encuentro del resort.

Zona de baño y actividades

El espacio, ubicado entre los términos municipales de Marbella y Benahavís, integra una playa con zona de baño, embarcadero y actividades acuáticas como kayak, paddle surf o bicicletas de agua.

Además, cuenta con pistas de tenis y pádel, un campo de golf de seis hoyos, áreas infantiles y recorridos para caminar, correr o disfrutar del entorno natural.

«Se trata de una propuesta de ocio única que redefine el concepto de bienestar. Hemos traído la experiencia de la playa a la montaña, integrada en un estilo de vida saludable. El corazón de una comunidad residencial diferencial», señala el CEO de La Quinta Grupo Inmobiliario, Borja Pascual.

Centro de bienestar

En tierra, El Lago Club alberga un centro de bienestar equipado con gimnasio, spa, sauna, baño turco y piscina climatizada diseñado para unir descanso y entrenamiento de alto rendimiento.

El resort cuenta también con un restaurante cuya oferta gastronómica se caracteriza por la fusión de platos peruanos con la esencia del mar Mediterráneo.

La carta lleva la firma de Víctor y Paula Gutiérrez, responsables del restaurante frente Tayta, el único especializado en cocina peruana con estrella Michelin en España.

«Queremos ofrecer una propuesta de calidad, cuidada y elaborada con productos de cercanía, en un paraje natural idílico en una ciudad icónica del sur de España», señala José Manuel García, CEO y fundador de Azotea Grupo, que impulsa el establecimiento.

La playa interior de la Costa del Sol es uno de los principales atractivos de Real de La Quinta, ubicado en una de las laderas de la sierra de Las Nieves y que cuenta con 400 viviendas construidas, de las que la promotora ha entregado 223 y que hará otro tanto con 116 a finales de 2026 y principios de 2027.