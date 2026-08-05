Ofrecen 700 plazas en Marbella para el transporte escolar 2026 - 2027

El Ayuntamiento de Marbella ha abierto el plazo de inscripción del servicio municipal de transporte escolar y universitario para el curso 2026-2027, que ofertará 689 plazas distribuidas en 15 rutas.

Como principal novedad, el programa incorporará desde el inicio una aplicación móvil de seguimiento en tiempo real, que permitirá conocer la ubicación del autobús, recibir avisos sobre incidencias y comunicar ausencias del alumnado.

Asimismo, se mantendrán las bonificaciones vigentes, con descuentos de hasta el 50 por ciento para familias numerosas y a partir del segundo hijo usuario del servicio.

La oferta para el próximo curso se estructura en 12 rutas escolares, con 516 plazas, y tres rutas universitarias, que suman 173 plazas, alcanzando un total de 689 plazas.

Paralelamente, el Ayuntamiento continuará prestando el servicio específico concertado para los centros socioeducativos de Aspandem.

En cuanto al transporte universitario, las rutas enlazarán Marbella y San Pedro Alcántara con los campus de Teatinos y El Ejido de la Universidad de Málaga.

Además, podrán utilizarlas alumnos matriculados en otros estudios, como Formación Profesional, siempre que los horarios y recorridos sean compatibles con sus necesidades académicas.

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El precio del transporte universitario será de 640 euros por todo el curso, mientras que el correspondiente a colegios e institutos se fija en 321 euros, con posibilidad de pago anual, cuatrimestral o mensual.