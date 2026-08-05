Renuevan dos pistas de tenis de un complejo deportivo de San Pedro

El Ayuntamiento está ejecutando la rehabilitación integral de las dos últimas pistas de tenis del Palacio de Deportes Elena Benítez, de San Pedro Alcántara, una actuación que permitirá culminar la modernización de las cuatro canchas de estas instalaciones.

La intervención, que cuenta con una inversión de 107.000 euros y un plazo de ejecución de seis semanas, incluye la sustitución del vallado perimetral, la renovación completa del pavimento con materiales homologados y la mejora integral del entorno.

La rehabilitación responde a una demanda planteada por jugadores, monitores y familias y se ejecuta en verano, al ser el periodo más adecuado para acometer la actuación al registrar una menor actividad y evitar las incidencias derivadas de la climatología.

La intervención, que se enmarca en el plan municipal de conservación, mantenimiento y modernización de las instalaciones deportivas, contempla la sustitución completa del cerramiento perimetral y la renovación del pavimento que presentaba desgaste y fisuras que afectaban a la regularidad del bote de la pelota.